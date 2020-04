Ianis Hagi, avertizat in privinta transferului la Lazio! "Sa nu fie ca la Genk! El are nevoie de asta." Un fost campion din Belgia si Scotia are un mesaj pentru mijlocasul lui Gerrard

Ianis Hagi este din ce in ce mai dorit de Lazio in Italia, insa un fost jucator al lui Genk si Rangers il avertizeaza pe roman.

Ianis Hagi a intrat in vizorul directorului sportiv de la Lazio, Igli Taren, care il doreste pe roman la echipa din Serie A.

Italienii sunt pregatiti sa faca o oferta pentru mijlocas in vara viitoare, fie ca acesta va ramane la Rangers, fie ca va reveni in Belgia, la Genk.

Thomas Buffel, fost jucator al lui Genk si Rangers, spune ca Ianis ar trebui sa gandeasca foarte bine situatia, cel mai important lucru pentru il in acest moment fiind sa joace constant. Buffel spune ca a ramas impresionat de cat de repede s-a adaptat Ianis in Scotia si este convins ca la Rangers va prinde mai multe minute decat ar face-o la Lazio:

"Hagi vrea sa joace pentru echipa nationala. Daca ar merge la o echipa ca Lazio, ar juca in fiecare saptamana sau se va afla in situatia in care a fost la Genk? Pentru el e important sa joace constant timp de un an pentru a capata experienta. Are nevoie de acest pas in cariera.

E multa presiune pe el din cauza numelui pe care il poarta si pentru cine a fost tatal sau. Are nevoie sa joace la echipa de club pentru a evolua si la nationala Romaniei. La Rangers ar juca mai mult decat ar face-o la Lazio. Am fost impresionat de modul in care a aratat Ianis la Rangers si de cat de repete s-a adaptat", a spus Thomas Buffel, potrivit Daily Record.

"Are nevoie de o echipa ca Rangers!"

Trei goluri si doua pase decisive are Ianis Hagi in 12 aparitii pentru Glasgow Rangers. Echipa pregatita de Steven Gerrard va trebui sa achite 5 milioane de euro pentru a-l cumpara definitiv pe roman.

Thomas Buffel crede ca Rangers este clubul potrivit pentru Ianis in acest moment si romanul are toate conditiile la echipa pentru a evolua la cel mai inalt nivel:

"A jucat bine sub comanda lui Gerrard si face parte dintr-o echipa buna, care a avut un parcurs european bun. E important pentru un jucator precum Hagi, care e inca tanar. Are nevoie de o echipa ca Rangers si de conditiile pe care le ofera pentru a evolua la cel mai inalt nivel", a mai spus fostul jucator.

Thomas Buffel a reusit sa castige titlul de campion atat cu Rangers (2004/2005), cat si cu Genk (2010/2011).