VIDEO EXCLUSIV Încă un fost jucător de la FCSB semnează cu Steaua!

Steaua este pe cale să aducă un nou jucător cu experiență sub comanda lui Daniel Oprița.

Aflată într-un nou sezon fără drept de promovare, Steaua se află pe locul 8 în Liga 2, cu patru etape înainte de finalul sezonului regulat. La primele meciuri din 2026, Daniel Oprița ar putea miza pe un jucător cu o experiență vastă în fotbalul românesc, fundașul central Mihai Bălașa.

Mihai Bălașa, așteptat să semneze cu Steaua

Din informațiile PRO TV, Bălașa (31 de ani) este pe cale să semneze cu Steaua, după ce prima parte a sezonului a petrecut-o tot în Liga 2, la Concordia Chiajna, unde a purtat și banderola de căpitan.

Fundașul central cu 8 meciuri la naționala României are peste 200 de partide jucate și la nivelul Superligii și 6 trofee cucerite în fotbalul românesc: trei Cupe ale României (două cu Sepsi OSK, una cu Universitate Craiova) și trei Supercupe (două cu Sepsi OSK, una cu Universitatea Craiova).

Format la Academia Hagi, Bălașa a aparținut timp de trei ani și jumătate de AS Roma, iar în 2017 a fost cumpărat de FCSB, alături de care a jucat inclusiv în cupele europene. Stoperul a mai evoluat ulterior la Universitatea Craiova, Sepsi și Farul, iar în vara anului trecut a coborât în eșalonul secund, la Chiajna.

  • 3 goluri a marcat Mihai Bălașa în acest sezon la Concordia Chiajna, formație care se află pe locul 11 în Liga 2 și are șanse minime să prindă play-off-ul.

Printre jucătorii cu CV-uri importante din actualul lot al Stelei se mai regăsesc Dragoș Nedelcu (28 de ani) și Adi Popa (37 de ani), alți jucători care au evoluat la FCSB.

Clasamentul din Liga 2

