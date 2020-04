Nici nu l-au transferat bine, ca deja i-au facut bagajele! Barcelona i-a stabilit pretul lui Braithwaite, care ar putea ajunge in Premier League

Barcelona cauta sa scape de unii jucatori pentru a acoperi pierderile suferite din cauza pandemiei de coronavirus.

Martin Braithwaite si-ar putea incheia aventura la Barcelona chiar in aceasta vara, dupa ce clubul s-a aratat dispus sa ii dea drumul atacantului danez, dar si a altor jucatori din prima echipa, dupa cum scrie cotidianul spaniol SPORT.

West Ham l-ar putea lua pe Braithwaite, iar presa engleza insista ca echipa din Premier League deja s-a interesat pentru jucator.

Barcelona l-a luat pe Braithwaite in februarie de la Leganes in schimbul a 18 miloane de euro, suma pe care vrea sa o obtina si din transfer. Atacantul danez a jucat 128 de minute in 3 meciuri pentru Barcelona, iar prestatiile sale nu au fost criticate de fanii catalanilor.