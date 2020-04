PSG si-a dat acordul! Transferul lui Neymar la Barcelona e aproape sa se faca! Ce conditie au pus oficialii catalnilor si cand se vor semna actele

Neymar e cu un picior la Barcelona.

Barcelona este foarte aproape sa obtina semnatura lui Neymar. PSG s-a resemnat ca isi va pierde una dintre vedete. Daca Neymar va pleca la Barcelona, Mbappe va ramane la campioana Frantei. Seicii celor de la PSG au spus ca nu se pune problema sa isi dea ambele staruri de la echipa. Potrivit L'Equipe, Tamim bin Hamal Al Thani, seicul celor de la PSG, a negat faptul ca se va desparti de Mbappe, insa a recunoscut faptul ca Neymar ar putea sa plece.

Potrivit sursei citate, sefii de la PSG, ar accepta ca Barcelona sa plateasca in transe banii pentru transferul lui Neymar, din cauza pandemiei de coronavirus, care va produce o criza economica, si care cu siguranta va afecta si echipele de fotbal. 180 de milioane de euro vrea sa PSG in schimbul lui Neymar, chiar daca presa din Spania a scris ca oficialii catalanilor vor sa il introduca in afacere si pe Antoine Griezmann, cotat la 100 de milioane de euro in viziunea sefilor de pe Camp Nou.

