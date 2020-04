Barcelona e gata sa transfere de la PSG! Surpriza URIASA: jucatorul pe care nimeni nu-l astepta la Barca: negocierile au inceput deja

Caietele scouterilor Barcelonei sunt pline! Clubul lucreaza la turatie maxima si in pandemie.

Layvin Kurzawa, francezul in varsta de 27 de ani, este in ultimele luni de contract cu Paris Saint Germain si isi cauta deja o noua echipa. Barcelona si Sevilla se afla pe urmele sale si se lupta in aceste zile pentru a-i obtine semnatura.

Barcelona pare favorita in cursa pentru fundasul stanga. Si Sevilla are insa atuul ei, pe Monchi, directorul sportiv care a inceput si el discutiile in vederea unui transfer.

Barcelona nu se lasa mai prejos si discuta cu agentul jucatorului, cu care se afla in relatii foarte bune. Stirea legata de transferul lui Kurzawa e astazi pe prima pagina a ziarului catalan Sport.

Contractul lui Kurzawa expira pe 30 iunie si cluburile nu mai trebuie sa ii plateasca lui PSG niciun ban, astfel ca pot discuta direct cu jucatorul. Acesta nu are un salariu prea mare nici la campioana Frantei, astel ca nu pare greu de convins din punct de vedere finanaciar. Ramane de vazut cine ii poate oferi un loc mai important in echipa si o sansa mai mare in a castiga cat mai multe trofee.

Peste 100 de meciuri a adunat Kurzawa in tricoul lui PSG, pentru care a inscris de 13 ori si la care a ajuns in 2016 de la Monaco, in schimbul a 23 de milioane de euro.

