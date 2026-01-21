În conformitate cu procedurile, acesta a fost transportat ulterior la Institutul Național de Medicină Legală, unde i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.

Potrivit informațiilor apărute în ProSport , Nae Stanciu a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o alcoolemie de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare mult peste limita legală.

Impactul a fost semnalat imediat, iar un echipaj de poliție a intervenit pentru a stabili circumstanțele producerii evenimentului.

Fostul fotbalist se afla la volanul unui autoturism Toyota și a lovit un vehicul marca Cupra, parcat regulamentar pe marginea drumului.

Sursa citată susține că, pe parcursul intervenției, fostul jucător ar fi avut un comportament recalcitrant și a menifestat agresivitate verbală și fizică față de polițiști. Din acest motiv, oamenii legii au fost nevoiți să îl încătușeze și să îl conducă la secție.



În urma celor constatate, pe numele lui Nae Stanciu a fost deschis un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului, faptă prevăzută de articolul 336, alineatul 1, din Codul Penal.



Nae Stanciu a evoluat pentru Rapid București între 1990 și 2002 și a făcut parte din echipa care a cucerit titlul de campioană a României în 1999.

