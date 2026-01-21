NEWS ALERT Dosar penal pentru o legendă a Rapidului!

Dosar penal pentru o legendă a Rapidului! Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Nae Stanciu (52 de ani), fost fundaș emblematic al Rapidului, a fost implicat miercuri într-un accident rutier produs în Capitală, incident în urma căruia autoritățile au deschis un dosar penal pe numele său.

TAGS:
Nae StanciuRapid Bucuresti
Din articol

Accidentul a avut loc pe strada Dimitrie Pompeiu, într-o zonă intens circulată din nordul Bucureștiului. 

Fostul fotbalist se afla la volanul unui autoturism Toyota și a lovit un vehicul marca Cupra, parcat regulamentar pe marginea drumului. 

Impactul a fost semnalat imediat, iar un echipaj de poliție a intervenit pentru a stabili circumstanțele producerii evenimentului.

Dosar penal pentru Nae Stanciu!

Potrivit informațiilor apărute în ProSport, Nae Stanciu a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o alcoolemie de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare mult peste limita legală. 

În conformitate cu procedurile, acesta a fost transportat ulterior la Institutul Național de Medicină Legală, unde i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.

Sursa citată susține că, pe parcursul intervenției, fostul jucător ar fi avut un comportament recalcitrant și a menifestat agresivitate verbală și fizică față de polițiști. Din acest motiv, oamenii legii au fost nevoiți să îl încătușeze și să îl conducă la secție.

În urma celor constatate, pe numele lui Nae Stanciu a fost deschis un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului, faptă prevăzută de articolul 336, alineatul 1, din Codul Penal.

Nae Stanciu a evoluat pentru Rapid București între 1990 și 2002 și a făcut parte din echipa care a cucerit titlul de campioană a României în 1999.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Trump anunță o înțelegere cu NATO pentru Groenlanda și renunță la tarifele vamale pentru Europa
Trump anunță o înțelegere cu NATO pentru Groenlanda și renunță la tarifele vamale pentru Europa
ARTICOLE PE SUBIECT
OUT! Pleacă din Superliga și semnează cu altă echipă din România
OUT! Pleacă din Superliga și semnează cu altă echipă din România
Scandal la cel mai înalt nivel! Starul lui PSG, acuzat de trafic de persoane
Scandal la cel mai înalt nivel! Starul lui PSG, acuzat de trafic de persoane
Elias Charalambous i-a dat replica lui Zeljko Kopic, după ce croatul a oferit informații la Zagreb
Elias Charalambous i-a dat replica lui Zeljko Kopic, după ce croatul a oferit informații la Zagreb
ULTIMELE STIRI
UEFA Champions League | Vlad Dragomir, titular în Chelsea - Pafos! Barcelona și Liverpool au făcut show + rezultatele serii de la ”masa bogaților”
UEFA Champions League | Vlad Dragomir, titular în Chelsea - Pafos! Barcelona și Liverpool au făcut show + rezultatele serii de la ”masa bogaților”
Newcastle – PSV 3-0! Dennis Man, invizibil. Scor de neprezentare pe „St James' Park”
Newcastle – PSV 3-0! Dennis Man, invizibil. Scor de neprezentare pe „St James' Park”
Nota primită de Dennis Man după ce PSV a fost demolată de Newcastle în UEFA Champions League
Nota primită de Dennis Man după ce PSV a fost demolată de Newcastle în UEFA Champions League
România a pierdut cu Grecia la Europeanul de polo. Tricolorii au rămas în cărți pentru un singur lucru la Belgrad
România a pierdut cu Grecia la Europeanul de polo. Tricolorii au rămas în cărți pentru un singur lucru la Belgrad
Absolut șocant! Un individ a dat foc statuii lui Cristiano Ronaldo. Mesaj de fanatic religios și gesturi obscene
Absolut șocant! Un individ a dat foc statuii lui Cristiano Ronaldo. Mesaj de fanatic religios și gesturi obscene
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Încă un fost jucător de la FCSB semnează cu Steaua!

Încă un fost jucător de la FCSB semnează cu Steaua!

Italienii au găsit vinovatul după Inter - Arsenal 1-3: „Nu face nimic bine!”

Italienii au găsit vinovatul după Inter - Arsenal 1-3: „Nu face nimic bine!”

Coman, gata să dea lovitura de 1.000.000 de euro: anunțul arabilor

Coman, gata să dea lovitura de 1.000.000 de euro: anunțul arabilor

Notă neașteptată pentru Cristi Chivu după ce Inter a părăsit top 8 în Champions League: ”Pare superioară tuturor!”

Notă neașteptată pentru Cristi Chivu după ce Inter a părăsit top 8 în Champions League: ”Pare superioară tuturor!”

E gata: Tottenham a și găsit înlocuitorul lui Drăgușin! „Vine pentru că românul are bagajele făcute“

E gata: Tottenham a și găsit înlocuitorul lui Drăgușin! „Vine pentru că românul are bagajele făcute“

Rapid, decizie importantă pentru cedarea lui Denis Ciobotariu! Transferul e foarte aproape

Rapid, decizie importantă pentru cedarea lui Denis Ciobotariu! Transferul e foarte aproape



Recomandarile redactiei
Nota primită de Dennis Man după ce PSV a fost demolată de Newcastle în UEFA Champions League
Nota primită de Dennis Man după ce PSV a fost demolată de Newcastle în UEFA Champions League
România a pierdut cu Grecia la Europeanul de polo. Tricolorii au rămas în cărți pentru un singur lucru la Belgrad
România a pierdut cu Grecia la Europeanul de polo. Tricolorii au rămas în cărți pentru un singur lucru la Belgrad
Newcastle – PSV 3-0! Dennis Man, invizibil. Scor de neprezentare pe „St James' Park”
Newcastle – PSV 3-0! Dennis Man, invizibil. Scor de neprezentare pe „St James' Park”
Absolut șocant! Un individ a dat foc statuii lui Cristiano Ronaldo. Mesaj de fanatic religios și gesturi obscene
Absolut șocant! Un individ a dat foc statuii lui Cristiano Ronaldo. Mesaj de fanatic religios și gesturi obscene
UEFA Champions League | Vlad Dragomir, titular în Chelsea - Pafos! Barcelona și Liverpool au făcut show + rezultatele serii de la ”masa bogaților”
UEFA Champions League | Vlad Dragomir, titular în Chelsea - Pafos! Barcelona și Liverpool au făcut show + rezultatele serii de la ”masa bogaților”
Alte subiecte de interes
EXCLUSIV | "O sa i se zica Daniel 4!" Atac DUR la adresa lui Pancu! Legenda Rapidului il critica pe antrenorul lui Poli Iasi
EXCLUSIV | "O sa i se zica Daniel 4!" Atac DUR la adresa lui Pancu! Legenda Rapidului il critica pe antrenorul lui Poli Iasi
"Mai are sa fie maseur si magazioner la Rapid, in rest le-a facut pe toate!" :) Un fost capitan al giulestenilor se amuza pe tema numirii lui Pancu in functia de presedinte
"Mai are sa fie maseur si magazioner la Rapid, in rest le-a facut pe toate!" :) Un fost capitan al giulestenilor se amuza pe tema numirii lui Pancu in functia de presedinte
Marius Șumudică a răbufnit după plecarea lui Rrahmani de la Rapid: "Era mină de aur!"
Marius Șumudică a răbufnit după plecarea lui Rrahmani de la Rapid: "Era mină de aur!"
Dănuț Lupu, ex-Dinamo&Rapid, a dezvăluit ce echipă a susținut în derby-ul de pe Giulești: "Cum am fost iubit acolo, n-am fost iubit nicăieri!"
Dănuț Lupu, ex-Dinamo&Rapid, a dezvăluit ce echipă a susținut în derby-ul de pe Giulești: "Cum am fost iubit acolo, n-am fost iubit nicăieri!"
CITESTE SI
Ce au găsit polițiștii de frontieră în interiorul a două containere în Portul Constanţa. Marfa a fost adusă din Tunisia

stirileprotv Ce au găsit polițiștii de frontieră în interiorul a două containere în Portul Constanţa. Marfa a fost adusă din Tunisia

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie

stirileprotv O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie

Trump anunță o înțelegere cu NATO pentru Groenlanda și renunță la tarifele vamale pentru Europa

stirileprotv Trump anunță o înțelegere cu NATO pentru Groenlanda și renunță la tarifele vamale pentru Europa

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!