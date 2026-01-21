Accidentul a avut loc pe strada Dimitrie Pompeiu, într-o zonă intens circulată din nordul Bucureștiului.
Fostul fotbalist se afla la volanul unui autoturism Toyota și a lovit un vehicul marca Cupra, parcat regulamentar pe marginea drumului.
Impactul a fost semnalat imediat, iar un echipaj de poliție a intervenit pentru a stabili circumstanțele producerii evenimentului.
Dosar penal pentru Nae Stanciu!
Potrivit informațiilor apărute în ProSport, Nae Stanciu a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o alcoolemie de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare mult peste limita legală.
În conformitate cu procedurile, acesta a fost transportat ulterior la Institutul Național de Medicină Legală, unde i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.