E gata: Tottenham a și găsit înlocuitorul lui Drăgușin! „Vine pentru că românul are bagajele făcute“

Radu Drăgușin s-a căsătorit, ieri, la București, într-o zi în care echipa sa, Tottenham, avea meci în Champions League: 2-0 cu Dortmund acasă.

Chiar dacă stoperul român nu era eligibil pentru această confruntare, fiind lăsat în afara listei UEFA, anul trecut, pe motiv că era accidentat, faptul că Drăgușin și-a programat cununia civilă într-o zi în care Tottenham a avut meci spune totul despre dezinteresul său pentru ce face actuala sa formație.

Și nici gruparea din Premier League nu-l mai include pe Radu în planurile de viitor ale clubului. De fapt, după cum Sport.ro a scris aici ieri, transferul lui Drăgușin e o chestiune de ore. În acest context, Tottenham urmează să și aducă un fundaș în locul internaționalului român.

