E gata: Tottenham a și găsit înlocuitorul lui Drăgușin! „Vine pentru că românul are bagajele făcute“

Pentru formația londoneză, Radu Drăgușin (23 de ani) e deja un capitol închis.

Radu Drăgușin s-a căsătorit, ieri, la București, într-o zi în care echipa sa, Tottenham, avea meci în Champions League: 2-0 cu Dortmund acasă.

Chiar dacă stoperul român nu era eligibil pentru această confruntare, fiind lăsat în afara listei UEFA, anul trecut, pe motiv că era accidentat, faptul că Drăgușin și-a programat cununia civilă într-o zi în care Tottenham a avut meci spune totul despre dezinteresul său pentru ce face actuala sa formație.

Și nici gruparea din Premier League nu-l mai include pe Radu în planurile de viitor ale clubului. De fapt, după cum Sport.ro a scris aici ieri, transferul lui Drăgușin e o chestiune de ore. În acest context, Tottenham urmează să și aducă un fundaș în locul internaționalului român.

Mika Mármol, în locul lui Radu Drăgușin, la Tottenham

Potrivit presei engleze, cu Drăgușin făcându-și deja bagajele, The Spurs a început operațiunea aducerii unui alt stoper. Și prima țintă a grupării din Premier League e Mika Mármol (24 de ani), format la Barcelona, dar legitimat acum la Las Palmas. Cu precizarea că Barcelona deține, în continuare, 50% din drepturile federative ale jucătorului.

Tottenham încearcă aducerea lui Mika Mármol, în condițiile în care Drăgușin e pe picior de plecare. Un stoper polivalent, foarte bine cotat, Mika Mármol e pe final de contract și poate fi transferat de acum, dacă un club plătește clauza de reziliere de 10 milioane de lire sterline. Tottenham lucrează deja la această mutare, pentru că Drăgușin va părăsi formația din nordul Londrei“, a notat jurnalistul britanic, Neil Goulding.

