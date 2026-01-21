Formația din Giulești continuă campania de achiziții și după pauza competițională, președintele Victor Angelescu confirmând că negocierile pentru întărirea lotului chiar există. Și Gâlcă a avut o astfel de poziție publică, dar pot fi contabilizate și plecări importante.

Conducătorul formației bucureștene a recunoscut că antrenorul Costel Gâlcă mai așteaptă întăriri esențiale pentru a aborda cu un lot solid partea a doua a sezonului, prioritățile fiind acoperirea posturilor de portar și fundaș stânga, unde variantele actuale sunt limitate.

Denis Ciobotariu, lăsat de Rapid să discute direct cu GKS Katowice

Giuleștenii voiau să se asigure că Gâlcă are la dispoziție dubluri pe posturi cheie înainte de reluarea Superligii. În acest sezon, se pare că lotul giuleștenilor reacționează cum dorește antrenorul Costel Gâlcă și Rapid simte că poate câștiga un titlu istoric!

Totuși, e posibil, ba chiar sunt șanse foarte mari, ca Rapid să rămână fără un fotbalist extrem de important în angrenajul primului 11 al antrenorului, fără Denis Ciobotariu! Negocierile cu formația GKS Katowice (Polonia) au continuat, ba chiar au trecut la nivelul următor.

Din informațiile Sport.ro, conducerea Rapidului și-a dat acordul pentru ca fundașul să discute și el cu formația din Polonia, cu oficialii clubului care îl vor, astfel că reprezentații din Giulești sunt tot mai aproape să bată palma cu omologii lor pentru transferul lui Ciobotariu.