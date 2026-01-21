EXCLUSIV Rapid, decizie importantă pentru cedarea lui Denis Ciobotariu! Transferul e foarte aproape

Rapid, decizie importantă pentru cedarea lui Denis Ciobotariu! Transferul e foarte aproape
Rapid luptă pentru titlu în acest sezon de Superliga României, iar în 2026 a debutat cu victorie.

Rapiddenis ciobotariuCostel Galca
Formația din Giulești continuă campania de achiziții și după pauza competițională, președintele Victor Angelescu confirmând că negocierile pentru întărirea lotului chiar există. Și Gâlcă a avut o astfel de poziție publică, dar pot fi contabilizate și plecări importante.

Conducătorul formației bucureștene a recunoscut că antrenorul Costel Gâlcă mai așteaptă întăriri esențiale pentru a aborda cu un lot solid partea a doua a sezonului, prioritățile fiind acoperirea posturilor de portar și fundaș stânga, unde variantele actuale sunt limitate.

Denis Ciobotariu, lăsat de Rapid să discute direct cu GKS Katowice

Giuleștenii voiau să se asigure că Gâlcă are la dispoziție dubluri pe posturi cheie înainte de reluarea Superligii. În acest sezon, se pare că lotul giuleștenilor reacționează cum dorește antrenorul Costel Gâlcă și Rapid simte că poate câștiga un titlu istoric!

Totuși, e posibil, ba chiar sunt șanse foarte mari, ca Rapid să rămână fără un fotbalist extrem de important în angrenajul primului 11 al antrenorului, fără Denis Ciobotariu! Negocierile cu formația GKS Katowice (Polonia) au continuat, ba chiar au trecut la nivelul următor.

Din informațiile Sport.ro, conducerea Rapidului și-a dat acordul pentru ca fundașul să discute și el cu formația din Polonia, cu oficialii clubului care îl vor, astfel că reprezentații din Giulești sunt tot mai aproape să bată palma cu omologii lor pentru transferul lui Ciobotariu.

Rapid și GKS Katowice, tot mai aproape să bată palma pentru transferul lui Denis Ciobotariu

Discuțiile au mers bine până acum, chiar dacă mutarea nu s-a concretizat. Trecerea câtorva săptămâni de la aflarea informației că GKS Katowice îl dorește pe Denis Ciobotariu nu a fost un semn al neconcordanțelor dintre cele două echipe, ba din contră!

Așadar, fundașul central adus de la Sepsi OSK în luna ianuarie a anului trecut în schimbul a 50.000 de euro ar putea să o părăsească pe Rapid în următoarele zile.

Ciobotariu este tot mai aproape să bată palma cu GKS Katowice, aceștia dorind să își întărească defensiva, iar românul este o variantă pentru care insistă.

Fundașul Denis Ciobotariu, pe bancă în primul meci al Rapidului din 2026!

Denis Ciobotariu a adunat 35 de meciuri pentru Rapid într-un an, reușind să marcheze patru goluri și să ofere o pasă decisivă. La ora actuală, 1,3 milioane de euro este cota fundașului de 27 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie
