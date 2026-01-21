Dennis Man (27 de ani) e ca și campion cu PSV Eindhoven, când vedem clasamentul din Olanda. Aici, echipa românului e lider cu un avans de 16 puncte (!) față de Feyenoord, aflată pe 2.

În acest context, marele obiectiv al sezonului, în momentul de față, e „supraviețuirea“ în Champions League. Pentru că în ierarhia din această competiție, situația PSV-ului e pe muchie de cuțit! Cu două etape înainte de final, echipa e pe 21, poziție care oferă prezența în play-off-ul optimilor.

Problema e că ultimele două partide ale olandezilor se anunță sufocante, de-a dreptul! Mai întâi, va fi meciul cu Newcastle din această seară, după care vine duelul cu Bayern Munchen, acasă, în ultima rundă (28 ianuarie, ora 22:00). Și, având în vedere că urmăritoarele din Champions League, echipele de la locul 24 în jos, sunt la o mică distanță de PSV, e clar că presiunea e imensă pe Man și colegii săi.

Newcastle – PSV Eindhoven, LIVE TEXT de la ora 22:00

În Champions League, locurile 1-8 oferă accesul direct în optimile competiției. Ocupantele locurilor 9-24 vor juca în play-off-ul optimilor. Formațiile care se vor clasa pe 25-36 își vor încheia parcursul european.

De la ora 22:00, Sport.ro va oferi meciul Newcastle – PSV Eindhoven, unul crucial pentru Man și colegii săi, în format LIVE TEXT!

