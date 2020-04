"Vii sigur!" Barcelona i-a promis lui Neymar ca-l cumpara de la PSG! Cand se face transferul

Vara trecuta, starul brazilian Neymar, a fost aproape de o revenire spectaculoasa la Barcelona, insa la fel de aproape a fost si sa semneze cu Real Madrid.

Clubul de pe Bernabeu a profitat de relatiile bune pe care le are cu Paris Saint Germain si i-a propus lui Neymar sa imbrace tricoul blanco.

Neymar a ezitat, deoarece dorinta lui cea mai mare este sa se intoarca la Barcelona si sa scape de actualul club. Din acest motiv, Barca i-a facut o promisiune brazianului: ca va face tot posibilul sa il cumpere in aceasta vara daca in urma cu un an nu a reusit sa il scape din "inchisoarea de aur" de la Paris.

"Fie ca vii anul acesta, fie ca vii anul viitor, o sa vii sigur!", i-au transmis sefii catalani atacantului.

Neymar s-a simtit foarte bine la Barcelona, unde a avut foarte multi prieteni, atat printre jucatori, cat si in membrii staff-ului si a spus ca e dispus sa renunte la pretentiile salariale doar ca sa se intoarca. El este de acord sa fie platit cu o suma mai mica decat la PSG, insa doreste ca in fiecare an sa i se acorde sansa unei mariri in functie de performante. Cea mai dificila parte este convingerea lui Naser Al-Kheifi de a-si vinde marea vedeta.

3 sezoane a jucat Neymar la Barcelona, unde a reusit sa inscrie de 85 de ori si sa castige Liga Campionilor, facand parte din tripleta magica MSN, alaturi de Messi si Suarez. Este cel mai scump jucator din toate timpurile, PSG platind 222 de milioane de euro pentru aducerea sa.

