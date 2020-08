OFICIAL: Jadon Sancho va continua la Borussia Dortmund! De ce a ratat Manchester United transferul pentru care a insistat cateva luni!

Manchester United a ratat definitiv transferul lui Jadon Sancho.

Fotbalistul va continua la Borussia Dortmund, in ciuda faptului ca mutarea lui in Premier League parea iminenta.

Nemtii nu au avut sa lase nici un cent din cele 120 de milioane de euro pe care le-au fixat pentru acest transfer, iar oficialii lui Manchester United nu s-au decis pana pe 10 august, cand era termenul limita.

Astfel, cei de la Dortmund au anuntat ca echipa a plecat in cantonament la Bad Ragaz, avandu-l alaturi pe Jadon Sancho.

Directorul sportiv al clubului galben-negru a anuntat ulterior ca fotbalistul va ramane, el fiind inclus in planurile echipei pentru sezonul 2020/21.

Vestea ca Jadon Sancho nu pleaca i-a bucurat pe coechipierii sai, care au recunoscut ca este un jucator important. Potrivit BBC Sport, Mats Hummels a declarat ca englezul "poate fi jucatorul care face diferenta si sunt fericit ca ramane alaturi de noi".

In sezonul precendent, mijlocasul in varsta de 20 de ani a reusit 20 de goluri si 20 de pase decisive in tricoul Borussiei Dortmund.

"The decision is final". Jadon Sancho is going nowhere according to Borussia Dortmund's sporting director. ???? https://t.co/fe4GPcICSI pic.twitter.com/w5pT4vWfQx — BBC Sport (@BBCSport) August 11, 2020