Transferul lui Jadon Sancho, in IMPAS! Borussia si Manchester United nu pot ajunge la un acord! Suma maxima pe care o ofera englezii

Transferul lui Jadon Sancho este pe buzele tuturor in aceasta perioada.

De saptamani intregi se vorbeste despre mutarea englezului in Premier League. Potrivit Sky Sports, insa, Borussia Dortmund nu reuseste sa ajunga la un acord cu Manchester United. Britanicii nu vor sa plateasca mai mult de 50 de milioane de lire pentru Sancho, iar nemtii isi doresc cel putin 100 de milioane de euro.

Oficialii lui United considera ca suma este exagerata in contextul pandemiei de coronavirus, dar si avand in vedere ca Borussia l-a transferat pe Sancho in 2017 contra sumei de 10 milioane de euro.

Nemtii au anuntat ca disputarea meciurilor fara spectatori a dus la pierderi de peste 40 de milioane de euro, iar englezii cred ca acest lucru ii va influenta sa accepte o suma mai mica pentru fotbalistul in varsta de 20 de ani.

Potrivit presei internationale, alegerea lui Jude Bellingham va fi decisiva in transferul lui Jadon Sancho. Tanarul fotbalist in varsta de 17 ani are de ales intre Manchester United si Borussia Dortmund, iar in functie de ce va decide, cele doua cluburi ar putea ajunge la o intelegere.