Manchester United i-a pregatit un salariu URIAS lui Jadon Sancho! Cu ce suma FABULOASA vor sa o convinga pe Borussia sa accepte mutarea!

Anuntul intelegerii dintre club si fotbalistul in varsta de 20 de ani a fost facut astazi de publicatia Bild.

Conform jurnalistilor germani, jucatorul va pleca de la Borussia Dortmund pentru un salariu de 3 ori mai mare decat a castigat in Bundesliga.

Sancho va castiga 17,6 milioane de lire pe sezon, iar pentru cele 5 sezoane in care va juca in tricoul lui Manchester United el va primi 97,6 milioane de euro.

Astfel, Jadon Sancho va deveni unul dintre cei mai bine platiti fotbalisti din echipa lui Ole Gunnar Solskjaer.

Jadon Sancho to become one of Premier League’s highest-paid players at Man Utd https://t.co/u4yyeKiAJM pic.twitter.com/0DAZzSomMx