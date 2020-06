Jadon Sancho merita orice sacrificiu! Cum se gandeste Borussia sa-l convinga pe englez sa ramana inca un sezon in Bundesliga

Jadon Sancho este unul dintre cei mai buni jucatori ai Borussiei Dortmund in acest sezon.

Cu 17 goluri si 17 pase de gol in actuala stagiune, tanarul fotbalist este in vizorul multor echipe importante din Europa. El isi doreste sa mearga in Premier League, insa oficialii Borussiei nu sunt dispusi sa-l lase sa plece.

Contractul lui Sancho mai este valabil pana in 2022, iar clubul de pe Signal Iduna Park nu accepta o oferta mai mica de 130 de milioane de euro pentru mijlocas. Aceasta suma ar putea fi oferita doar de Manchester United, care ar fi dispusa la un transfer de o asemenea amploare doar daca s-ar califica in urmatorul sezon al Champions League.

Potrivit Sport Bild, pentru a-l face pe Jadon Sancho sa se razgandeasca in legatura cu plecarea, Borussia Dortmund se gandeste sa ii creasca salariul. Astfel, daca va decide sa ramana in Bundesliga, el ar putea sa primeasca 10 milioane de euro in sezonul viitor, fata de 6 milioane cat castiga in prezent.

Conform jurnalistilor germani, o decizie in acest sens va fi luata in august.