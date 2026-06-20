Au schimbat antrenorul și au semnat deja patru fotbaliști

Leverkusen a terminat sezonul trecut pe locul al șaselea în Bundesliga (participare în ediția viitoare a Europa League), a atins semifinalele Cupei Germaniei (0-2 cu Bayern Munchen) și a fost eliminată în optimile de finală ale Champions League (1-1 și 0-2 cu Arsenal). "Roș-negrii" s-au despărțit de antrenorul Kasper Hjulmand, înlocuit cu spaniolul Carles Martinez Novell (ex-Toulouse), și a plătit pentru transferul a patru jucători (Kennet Eichhorn, Kerim Alajbegovic, Aleksa Damjanovic, Ndjicoura Bomba).

Pe lista de trasnsferuri a trupei de pe BayArena se mai află Emmanuel Fernandez (Glasgow Rangers / fundaș central), Afonso Moreira (Olympique Lyon / extremă stânga), Kacper Potulski (Mainz 05 / fundaș central), Milton Delgado (Boca Juniors / închizător), Dzenan Pejcinovic (VfL Wolfsburg / atacant), Jorge Salinas (Racing Santander / fundaș stânga), Fabio Vieira (Hamburger SV / mijlocaș ofensiv), Nathan De Cat (Anderlecht / mijlocaș central), Emersonn (Toulouse / atacant), Sven Mijnans (AZ Alkmaar / mijlocaș ofensiv), Maxime Esteve (Burnley / fundaș central), Nick Woltemade (Newcastle United / atacant), Sergi Altimira (Betis Sevilla / mijlocaș central) și Hector Fort (Elche / fundaș dreapta).

Bayer Leverkusen, în această perioadă de mercato:

Antrenor - Carles Martinez Novell (nou)

Veniri - Kennet Eichhorn (Hertha Berlin / 9 mil. euro), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg / 8 mil. euro), Aleksa Damjanovic (Steaua Roșie Blegrad / 5 mil. euro), Ndjicoura Bomba (CS Bamako / 1.5 mil. euro)

Reveniri după împrumuturi - Jeanuel Belocian (VfL Wolfsburg), Francis Onyeka (VfL Bochum), Victor Boniface (Werder Bremen), Abdoulaye Faye (Lorient), Farid Alfa-Ruprecht (VfL Bochum), Noah Mbamba (FCV Dender EH), Alejo Sarco (Borussia Monchengladbach)

Plecări - Piero Hincapie (Arsenal / 52 mil. euro), Matej Kovar (PSV Eindhoven / 5 mil. euro), Francis Onyeka (SV Elversberg / împrumutat), Jonas Omlin (Borussia Monchengladbach / împrumut expirat)