Au schimbat antrenorul și au semnat deja patru fotbaliști
Leverkusen a terminat sezonul trecut pe locul al șaselea în Bundesliga (participare în ediția viitoare a Europa League), a atins semifinalele Cupei Germaniei (0-2 cu Bayern Munchen) și a fost eliminată în optimile de finală ale Champions League (1-1 și 0-2 cu Arsenal). "Roș-negrii" s-au despărțit de antrenorul Kasper Hjulmand, înlocuit cu spaniolul Carles Martinez Novell (ex-Toulouse), și a plătit pentru transferul a patru jucători (Kennet Eichhorn, Kerim Alajbegovic, Aleksa Damjanovic, Ndjicoura Bomba).
Pe lista de trasnsferuri a trupei de pe BayArena se mai află Emmanuel Fernandez (Glasgow Rangers / fundaș central), Afonso Moreira (Olympique Lyon / extremă stânga), Kacper Potulski (Mainz 05 / fundaș central), Milton Delgado (Boca Juniors / închizător), Dzenan Pejcinovic (VfL Wolfsburg / atacant), Jorge Salinas (Racing Santander / fundaș stânga), Fabio Vieira (Hamburger SV / mijlocaș ofensiv), Nathan De Cat (Anderlecht / mijlocaș central), Emersonn (Toulouse / atacant), Sven Mijnans (AZ Alkmaar / mijlocaș ofensiv), Maxime Esteve (Burnley / fundaș central), Nick Woltemade (Newcastle United / atacant), Sergi Altimira (Betis Sevilla / mijlocaș central) și Hector Fort (Elche / fundaș dreapta).
Bayer Leverkusen, în această perioadă de mercato:
Antrenor - Carles Martinez Novell (nou)
Veniri - Kennet Eichhorn (Hertha Berlin / 9 mil. euro), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg / 8 mil. euro), Aleksa Damjanovic (Steaua Roșie Blegrad / 5 mil. euro), Ndjicoura Bomba (CS Bamako / 1.5 mil. euro)
Reveniri după împrumuturi - Jeanuel Belocian (VfL Wolfsburg), Francis Onyeka (VfL Bochum), Victor Boniface (Werder Bremen), Abdoulaye Faye (Lorient), Farid Alfa-Ruprecht (VfL Bochum), Noah Mbamba (FCV Dender EH), Alejo Sarco (Borussia Monchengladbach)
Plecări - Piero Hincapie (Arsenal / 52 mil. euro), Matej Kovar (PSV Eindhoven / 5 mil. euro), Francis Onyeka (SV Elversberg / împrumutat), Jonas Omlin (Borussia Monchengladbach / împrumut expirat)
Jucători păstrați în lot - Mark Flekken, Janis Blaswich, Niklas Lomb / Jarell Quansah, Edmond Tapsoba, Loic Bade, Axel Tape, Tim Oermann, Issa Traore, Artur, Equi Fernandez, Robert Andrich, Exequiel Palacios, Aleix Garcia, Ibrahim Maza, Malik Tillman, Jonas Hofmann, Eliesse Ben Seghir, Martin Terrier, Ernest Poku, Nathan Tella, Jeremiah Mensah, Montrell Culbreath, Christian Kofane, Patrik Schick