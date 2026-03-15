VIDEO Aleix Garcia, de la zero pe linie la Dinamo la MVP și marcator în derby-ul Bayer Leverkusen - Bayern Munchen!

Cătălin Parfene
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mijlocașul central spaniol continuă evoluțiile excelente la echipa din Bundesliga.

Bayer Leverkusen și Bayern Munchen, echipe care luptă pentru calificarea în sferturile de finală din Champions League, au oferit sâmbătă un derby cu de toate în Bundesliga, în etapa cu numărul 26.

A fost 1-1 pe BayArena din Leverkusen, cu un gol frumos marcat în minutul 6 de Aleix Garcia, fostul mijlocaș al lui Dinamo, ajutat și de o deviere, cu o reușită a lui Bayern după un contraatac de manual (Luis Diaz în minutul 69), cu trei goluri anulate și cu două eliminări la oaspeți - Nicolas Jackson ('42) și același Luis Diaz ('84).

”A ieșit în evidență pe tot parcursul meciului”

Aleix Garcia (28 de ani) a încântat din nou la Leverkusen - nota 7.9 și jucătorul meciului în viziunea Sofascore.

”A ieșit în evidență pe tot parcursul meciului — a fost o prezență solidă la mijlocul terenului și a controlat cu fermitate ritmul jocului”, a punctat și Bavarian Football Works despre spaniol, în timp ce site-ul oficial Bundesliga a notat că ”golul marcat încă din primele minute de Aleix Garcia i-a șocat pe liderii campionatului”.

Mijlocașul central spaniol a fost obligat însă să iasă mai devreme de pe teren după ce a fost lovit cu piciorul în cap de Luis Diaz în minutul 74 și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Aleix Garcia de la Dinamo vs Aleix Garcia în varianta Bayer Leverkusen

Aleix Garcia a ajuns acum la 5 goluri și 8 pase decisive în cele 41 de partide jucate pentru Bayer Leverkusen în actualul sezon în toate competițiile (Bundesliga, DFB-Pokal și UEFA Champions League).

La Dinamo, unde a evoluat în prima parte a sezonului 2020-2021, a bifat 8 meciuri (4 ca titular) în Liga 1 și Cupa României, fără vreo realizare. Și fără vreun ban primit de la impostorii care preluaseră clubul din Ștefan cel Mare, după cum avea să declare Aleix Garcia anul trecut pentru DAZN: ”Am jucat în România fără să fim plătiți luni de zile. Totuși, am decis să rămân pentru că aveam nevoie de minute de joc”.

Convocat anul trecut la toate cele șase meciuri ale naționalei Spaniei din preliminariile Campionatului Mondial din 2026, fostul mijlocaș al lui Dinamo va face parte, în mod normal, din lotul ibericilor pentru turneul final din vară.

Foto: Imago, Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

