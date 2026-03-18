VIDEO A evitat un măcel! Câte goluri a salvat portarul Janis Blaswich, desemnat jucătorul meciului în Arsenal - Bayer Leverkusen

A evitat un măcel! Câte goluri a salvat portarul Janis Blaswich, desemnat jucătorul meciului în Arsenal - Bayer Leverkusen Liga Campionilor
”Tunarii” s-au calificat în sferturile Champions League după 1-1 și 2-0 cu Aleix Garcia și compania.

Arsenal a trecut cu 2-0 de Bayer Leverkusen, după 1-1 în Germania, în optimile de finală ale Champions League.

Golurile ''tunarilor'' au fost înscrise de Eberechi Eze (36) şi Declan Rice (63), dar MVP-ul meciului a fost portarul nemților, Janis Blaswich.

Veteranul de aproape 35 de ani a salvat nu mai puțin de 10 goluri, raportul șuturilor pe spațiul porții fiind 13-2 pentru Arsenal! 

Sofascore l-a desemnat jucătorul partidei și l-a notat cu 9.1.

Încă un meci foarte bun făcut de Aleix Garcia, ex-Dinamo

La nemți a jucat tot meciul și spaniolul Aleix Garcia, fostul mijlocaș central al lui Dinamo.

Ibericul a avut din nou o evoluție foarte bună - nota 7.1 de la Sofascore (95% precizia paselor), cea mai mare dintre toți jucătorii de câmp ai lui Leverkusen, alături de Exequiel Palacios, notat și el cu 7.1.

Rezultatele și marcatorii din returul optimilor Champions League

Marţi:

(+) Sporting Lisabona - Bodo/Glimt 5-0

Au marcat: Goncalo Inacio 34, Pedro Goncalves 61, Luis Javier Suarez 78 - penalty, Maximilian Araujo 92, Rafael Nel 120+1.

În prima manşă: 0-3.

(+) Arsenal - Bayer Leverkusen 2-0

Au marcat: Eberechi Eze 36, Declan Rice 63.

În prima manşă: 1-1.

Chelsea - (+) Paris Saint-Germain 0-3

Au marcat: Hvicea Kvaraţhelia 6, Bradley Barcola 15, Senny Mayulu 62.

În prima manşă: 2-5.

Manchester City - (+) Real Madrid 1-2

Au marcat: Erling Haaland 41, respectiv Vinicius Junior 22 - penalty, 90+3.

Cartonaş roşu: Bernardo Silva (City) 20.

În prima manşă: 0-3.

Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în sferturile de finală.

Miercuri:

19:45: 

FC Barcelona - Newcastle United (1-1 în tur)

22:00: 

Bayern Munchen - Atalanta (6-1 în tur)

Liverpool - Galatasaray (0-1 în tur)

Tottenham Hotspur - Atletico Madrid (2-5 în tur).

Însărcinatul cu afaceri al Iranului, pentru Știrile PROTV: România riscă „răspundere internațională”. Relațiile rămân strânse
Luca Moisă, puștiul român de 17 ani titular meci de meci în MLS: ”Thomas Muller se mișcă incredibil! Duelul cu Messi? Cadou de ziua mea”
Raul Opruț a identificat greșelile lui Dinamo! Ce spune despre derby-ul cu Universitatea Craiova
Club Brugge a demolat-o pe Atletico Madrid și s-a calificat în semifinalele Youth League
A treia la rând. Pep Guardiola și Real Madrid, o relație complicată: palmaresul catalanului, ca antrenor, împotriva rivalei de-o viață
Zeljko Kopic a explicat ce jucători are la dispoziție înainte de derby-ul Dinamo - Universitatea Craiova!
Alegeri la FRF ca în Congo, AVEM REZULTATELE VOTULUI! Cum l-a ”lucrat” Burleanu pe Drăgan: ”golani”, ”infractori” și un cuvânt folosit obsesiv în discursul său
Jucătorul lui FCSB, OUT după ce a fost "uitat" și de Mirel Rădoi!

Două variante pentru Mihai Pintilii: "Ori merg cu Elias, ori acolo principal cu mare drag"

Cristi Pustai a semnat: „Bine ați venit, Domnule Profesor!”

Celta de Vigo scrie istorie în Spania. Ionuț Radu printre protagoniști

Pintilii a dezvăluit vinovatul pentru prăbușirea lui Tavi Popescu: "Sută la sută! Dacă era după mine, așa făceam"

Neverosimil! Senegal pierde trofeul Cupei Africii la masa verde. Maroc, noua campioană



Alegeri la FRF ca în Congo, AVEM REZULTATELE VOTULUI! Cum l-a ”lucrat” Burleanu pe Drăgan: ”golani”, ”infractori” și un cuvânt folosit obsesiv în discursul său
Imagini incredibile la FRF: Ilie Drăgan, contracandidatul lui Burleanu, bruscat în timp ce încerca să-și țină discursul
Dinamo riscă să rămână fără Zeljko Kopic! Cine îl vrea pe antrenorul "câinilor"
A treia la rând. Pep Guardiola și Real Madrid, o relație complicată: palmaresul catalanului, ca antrenor, împotriva rivalei de-o viață
A scăpat două mingi în poartă, în finală de Champions League, dar nu și pe Diletta Leotta: italianca va naște al doilea copil
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Transfer de titlu la Bayer Leverkusen! ”Nebunia” pregătită de Xabi Alonso, pentru un alt campionat de succes
Trădarea verii în mercato? Mats Hummels, așteptat la rivala din Bundesliga după ce s-a despărțit de Borussia Dortmund
Fostul jucător al lui Dinamo a semnat cu un club uriaș din Europa! S-a vândut pe milioane de euro
Fostul star al lui Dinamo e dorit în toată Europa! Xabi Alonso îl cheamă în „dream team-ul” său invincibil
stirileprotv Remorcher scufundat în Portul Midia. Patru persoane și-ar fi pierdut viața, o a cincea victimă a fost resuscitată

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

stirileprotv „Strategia” economică a României în ultimii 4 ani. Statul s-a împrumutat în fiecare zi cu aproape 384 milioane lei

stirileprotv Biserică ortodoxă în stil maramureșean construită în România, dezasamblată și transportată în Japonia pentru a fi reasamblată

