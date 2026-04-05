Jonas Wind a deschis scorul pentru oaspeţi pe BayArena, în minutul 16, iar Alejando Grimaldo a egalat, din penalti, pentru Leverkusen, în minutul 30. Un minut mai târziu Joakim Maehle a readus în avantaj pe Wolfsburg, pentru ca în minutul 38 căpitanul Christian Eriksen să transforme un penalti şi avantajul oaspeţilor să crească la două goluri. Gazdele s-au apropiat la un gol, în minutul 44, când a înscris Grimaldo. şi au reuşit să egaleze, dintr-un alt penalti, în minutul 53, prin Schick. Până la final Tapsoba (min. 68), Ibrahim Maza (min. 73) şi Tillman (min. 90+6) au marcat şi ei, iar Bayer Leverkusen a dispus cu 6-3 de Wolfsburg.

Bayern a reușit „remontada” de la 0-2

Într-un alt meci al etapei, liderul clasamentului, Bayern Munchen, a înregistrat a 23-a sa victorie stagională, în deplasarea de la Freiburg. Gazdele au condus cu 2-0, după reuşitele semnate de Manzambi (min. 46) şi Holer (min. 71). Golul lui Tom Bischof, din minutul 81, a readus speranţa în tabăra bavarezilor, iar egalarea a venit în minutul 90+2 de la acelaşi Bischof. Ba mai mult, Lennart Karl a înscris în al nouălea minut al prelungirilor şi s-a terminat Freiburg – Bayern Munchen 2-3, iar echipa lui Kompany conduce în Bundesliga, cu 73 de puncte. Următoare clasată, Borussia Dortmund are 61 şi un meci mai puţin. Leverkusen e a şasea, cu 40 de puncte.

Rezultatele din etapa a 28-a, înregistrate sâmbătă: Bayer Leverkusen – Wolfsburg 6-3, Borussia Monchengladbach – Heidenheim 2-2, Hamburger SV – Augsburg 1-1, Freiburg – Bayern Munchen 2-3, Werder Bremen – RB Leipzig 1-2 , Hoffenheim – Mainz 1-2.

news.ro