Fostul dinamovist Aleix Garcia, meci mare la Leverkusen și Borussia Dortmund este OUT din Cupă!
Bayer Leverkusen a reușit să se califice chiar pe ”Signal Iduna Park”.

Aleix GarciaDinamoBayer LeverkusenBorussia DortmundIbrahim Maza
Cu mijlocașul central spaniol Aleix Garcia (ex-Dinamo) integralist, Bayer Leverkusen a învins-o pe Borussia Dortmund chiar pe ”Signal Iduna Park” și s-a calificat astfel în sferturile Cupei Germaniei.

Ibrahim Maza, internaționalul algerian de 20 de ani de origine franceză și vietnameză născut în Germania, a fost cel care a înscris golul victoriei în minutul 34.

Maza și Garcia (93% precizia paselor) au fost, de altfel, cei mai buni jucători de câmp ai lui Leverkusen: Sofascore i-a notat cu 8.1 și, respectiv, 7.9, notă pe care a primit-o și portarul Flekken.

Bayern Munchen, campioana en titre din Bundesliga, şi VfB Stuttgart, deţinătoarea trofeului, s-au calificat și ele în sferturile de finală ale Cupei, în urma meciurilor disputate miercuri.

Union Berlin - Bayern Munchen, decis după 2 autogoluri și 2 penalty-uri

Bayern învins la limită în deplasare formaţia Union Berlin, cu scorul de 3-2, după două autogoluri ale gazdelor: Ilyas Ansah (13) şi Diogo Leite (45+4). Atacantul englez Harry Kane a fost autorul celuilalt gol al bavarezilor, în minutul 25.

Pentru Union a marcat Leopold Querfeld, care a transformat două lovituri de la 11 metri, în minutele 40 şi 55.

VfB Stuttgart, câştigătoarea DFB Pokal în sezonul trecut, s-a impus la rândul ei, cu scorul de 2-0, pe terenul formaţiei de ligă secundă VfB Bochum, prin autogolul lui Philipp Strompf (12) şi reuşita lui Deniz Undav (47). Gazdele au evoluat în inferioritate întreaga repriză secundă, după de Strompf a văzut cartonaşul roşu în minutul 45+1.

Singura surpriză a optimilor de finală a fost produsă de echipa de ligă secundă Holstein Kiel, care a eliminat la loviturile de departajare formaţia de primă ligă Hamburger SV.

Rezultatele din optimile de finală ale Cupei Germaniei (DFB Pokal)

VfL Bochum (D2) - (+) VfB Stuttgart (D1) 0-2

(+) SC Frieburg (D1) - SV Darmstadt (D2) 2-0

Hamburger SV (D1) - (+) Holstein Kiel (D2) 2-4 la loviturile de departajare (1-1 după prelungiri)

Union Berlin (D1) - (+) Bayern Munchen (D1) 2-3

(+) Hertha Berlin (D2) - FC Kaiserslautern (D2) 6-1

Borussia Moenchengladbach (D1) - (+) St Pauli (D1) 1-2

(+) RB Leipzig (D1) - FC Magdeburg (D2) 3-1

Borussia Dortmund (D1) - (+) Bayer Leverkusen (D1) 0-1

* Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în sferturile de finală, fază a cărei tragere la sorţi va avea loc duminică, scrie Agerpres.

** Meciurile din sferturile de finală ale Cupei Germaniei sunt prevăzute pe 3, 4, 10 şi 11 februarie, iar semifinalele pe 21 şi 22 aprilie.

*** Finala se va disputa pe Olympiastadion din Berlin, în data de 23 mai.

Cum ar fi ajutat o avocată din Cluj membrii unei rețele de trafic de droguri. O parte din marfă a ajuns și &icirc;n &icirc;nchisori
Aleix Garcia, maestru de ceremonii într-un 6-0 din Bundesliga! O notă de 10 și cum a salvat-o Harry Kane pe Bayern Munchen
Aleix Garcia, gol de la mijlocul terenului și MVP pentru Bayer Leverkusen! Fostul dinamovist face spectacol în Germania
Ce a declarat Aleix Garcia, singurul fotbalist de la Bayer Lerverkusen care nu s-a făcut de râs în 2-7 cu PSG!
Aleix Garcia și atât! Fostul mijlocaș al lui Dinamo, evoluție fabuloasă chiar și în ”măcelul” Bayer Leverkusen - PSG 2-7
Bayer Leverkusen, victorie cu gol marcat deși avea doi eliminați! Fostul dinamovist Aleix Garcia, pe teren
Fenomenul Bayer Leverkusen continuă! Victorie în minutul 90+1, rețeta casei pentru Aleix Garcia și compania
Golazo Aleix Garcia și Bayer Leverkusen se apropie la 3 puncte de liderul Bayern Munchen!
Aleix Garcia, din nou MVP cu gol din afara careului pentru Bayer Leverkusen! Urmează derby-ul din Champions League cu Bayern Munchen
Ce fotbalist a avut Dinamo! Aleix Garcia, MVP în victoria lui Bayer Leverkusen, singura echipă care îi mai dă emoții lui Bayern Munchen
Ce mai face Aleix Garcia, ex-Dinamo, prin Bundesliga: locul 2 în clasament, cu ochii pe liderul Bayern Munchen!
Cum a numit Aleix Garcia perioada petrecută la Dinamo după ce a marcat primul gol în UEFA Champions League
Fostul dinamovist Aleix Garcia, MVP în Bayer Levekusen - AC Milan 1-0 din Champions League! ”Calitate spaniolă în dribling”, recunosc italienii
Ce notă a primit fostul dinamovist Aleix Garcia la debutul perfect în Champions League, Feyenoord - Bayer Leverkusen 0-4
Bayer Leverkusen e Bayer Leverkusen! Victorie cu gol decisiv în minutul 90+11 în prima etapă + Aleix Garcia, ex-Dinamo, debut în Bundesliga
Cupa României, de la 14:00! Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova, Metaloglobus - CFR Cluj, Sepsi - U Cluj și Sporting Liești - Metalul Buzău
Debut oficial la Dinamo după 19 meciuri consecutive în care a stat pe banca de rezerve a ”câinilor”!
Florian Wirtz l-a cucerit pe Arne Slot și fără gol marcat la Liverpool: ”Asta cred despre el”
Dan Nistor și Alex Chipciu, așteptați să semneze: "Suntem în discuții avansate"
Wow! Sorina Grozav este golghetera Campionatului Mondial, pe locul 2 este o altă handbalistă din Liga Florilor
FCSB a dat lovitura: ”Cel mai bun produs de export al fotbalului românesc”

UTA - FCSB 3-0! Roș-albaștrii, umilință în Cupa României | Dinamo, remiză la Ovidiu cu Farul! Celelalte rezultate

Marius Măldărășanu, la rece, după ce a fost dat afară de Hermannstadt: ”Sunt bani mulți care trebuie luați”

Accidentare horror în UTA Arad – FCSB! I-a cedat genunchiul

Gigi Becali face acuzații grave pentru una dintre vedetele de la FCSB și anunță revoluția: ”Unde ai mai pomenit?”

Elias Charalambous nu s-a abținut după UTA - FCSB 3-0: „Poate dacă îi rupea dinții se dădea fault”



Debut oficial la Dinamo după 19 meciuri consecutive în care a stat pe banca de rezerve a ”câinilor”!
Dan Nistor și Alex Chipciu, așteptați să semneze: "Suntem în discuții avansate"
Wow! Sorina Grozav este golghetera Campionatului Mondial, pe locul 2 este o altă handbalistă din Liga Florilor
Florian Wirtz l-a cucerit pe Arne Slot și fără gol marcat la Liverpool: ”Asta cred despre el”
Ce se petrece cu fotbalistul lui Chivu de 20.000.000€, împrumutat în Ligue 1: ”Se va întoarce dacă se întâmplă asta”
Fostul jucător al lui Dinamo a semnat cu un club uriaș din Europa! S-a vândut pe milioane de euro
Fostul star al lui Dinamo e dorit în toată Europa! Xabi Alonso îl cheamă în „dream team-ul” său invincibil
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Transfer de titlu la Bayer Leverkusen! ”Nebunia” pregătită de Xabi Alonso, pentru un alt campionat de succes
Trădarea verii în mercato? Mats Hummels, așteptat la rivala din Bundesliga după ce s-a despărțit de Borussia Dortmund
stirileprotv Ellie Goulding și-a surprins fanii. Artista și-a anunțat sarcina direct pe covorul roșu de la Fashion Awards. GALERIE FOTO

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

stirileprotv O prezentatoare TV din Marea Britanie a leşinat în direct înaintea unui meci de fotbal. „Sunt foarte jenată”. VIDEO

stirileprotv Doi români, prinși în flagrant încercând să fure bani de la un bancomat din Alicante prin metoda „bucla libaneză”

