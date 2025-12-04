Maza și Garcia (93% precizia paselor) au fost, de altfel, cei mai buni jucători de câmp ai lui Leverkusen: Sofascore i-a notat cu 8.1 și, respectiv, 7.9, notă pe care a primit-o și portarul Flekken.

Ibrahim Maza , internaționalul algerian de 20 de ani de origine franceză și vietnameză născut în Germania, a fost cel care a înscris golul victoriei în minutul 34.

Cu mijlocașul central spaniol Aleix Garcia (ex-Dinamo) integralist, Bayer Leverkusen a învins-o pe Borussia Dortmund chiar pe ”Signal Iduna Park” și s-a calificat astfel în sferturile Cupei Germaniei.

Bayern Munchen, campioana en titre din Bundesliga, şi VfB Stuttgart, deţinătoarea trofeului, s-au calificat și ele în sferturile de finală ale Cupei, în urma meciurilor disputate miercuri.

Union Berlin - Bayern Munchen, decis după 2 autogoluri și 2 penalty-uri

Bayern învins la limită în deplasare formaţia Union Berlin, cu scorul de 3-2, după două autogoluri ale gazdelor: Ilyas Ansah (13) şi Diogo Leite (45+4). Atacantul englez Harry Kane a fost autorul celuilalt gol al bavarezilor, în minutul 25.

Pentru Union a marcat Leopold Querfeld, care a transformat două lovituri de la 11 metri, în minutele 40 şi 55.

VfB Stuttgart, câştigătoarea DFB Pokal în sezonul trecut, s-a impus la rândul ei, cu scorul de 2-0, pe terenul formaţiei de ligă secundă VfB Bochum, prin autogolul lui Philipp Strompf (12) şi reuşita lui Deniz Undav (47). Gazdele au evoluat în inferioritate întreaga repriză secundă, după de Strompf a văzut cartonaşul roşu în minutul 45+1.

Singura surpriză a optimilor de finală a fost produsă de echipa de ligă secundă Holstein Kiel, care a eliminat la loviturile de departajare formaţia de primă ligă Hamburger SV.

Rezultatele din optimile de finală ale Cupei Germaniei (DFB Pokal)



VfL Bochum (D2) - (+) VfB Stuttgart (D1) 0-2

(+) SC Frieburg (D1) - SV Darmstadt (D2) 2-0

Hamburger SV (D1) - (+) Holstein Kiel (D2) 2-4 la loviturile de departajare (1-1 după prelungiri)

Union Berlin (D1) - (+) Bayern Munchen (D1) 2-3

(+) Hertha Berlin (D2) - FC Kaiserslautern (D2) 6-1

Borussia Moenchengladbach (D1) - (+) St Pauli (D1) 1-2

(+) RB Leipzig (D1) - FC Magdeburg (D2) 3-1

Borussia Dortmund (D1) - (+) Bayer Leverkusen (D1) 0-1

* Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în sferturile de finală, fază a cărei tragere la sorţi va avea loc duminică, scrie Agerpres.

** Meciurile din sferturile de finală ale Cupei Germaniei sunt prevăzute pe 3, 4, 10 şi 11 februarie, iar semifinalele pe 21 şi 22 aprilie.

*** Finala se va disputa pe Olympiastadion din Berlin, în data de 23 mai.

