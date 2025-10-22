VIDEO Aleix Garcia și atât! Fostul mijlocaș al lui Dinamo, evoluție fabuloasă chiar și în ”măcelul” Bayer Leverkusen - PSG 2-7

Aleix Garcia și at&acirc;t! Fostul mijlocaș al lui Dinamo, evoluție fabuloasă chiar și &icirc;n &rdquo;măcelul&rdquo; Bayer Leverkusen - PSG 2-7 Liga Campionilor
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Internaționalul spaniol a înscris cele două goluri ale fostei campioane din Bundesliga.

TAGS:
Aleix GarciaBayer LeverkusenPSGDinamoVitinha
Din articol

Paris Saint-Germain, deţinătoarea trofeului Champions League, a făcut spectacol la Leverkusen, câştigând cu 7-2 în faţa echipei locale Bayer.

Willian Pacho (7), Desire Doue (41 și 45+3), Khvicha Kvaratskhelia (44), Nuno Mendes (50), Ousmane Dembele (66) şi Vitinha (90) au înscris golurile parizienilor, în timp ce mijlocaşul spaniol Aleix Garcia (ex-Dinamo Bucureşti) a marcat ambele goluri ale lui Bayer Levekusen (38 - din penalty și 54).

Cele două echipe au jucat în zece oameni încă din prima repriză, când au fost eliminaţi Robert Andrich, respectiv Ilia Zabarnyi.

Vicecampioana Germaniei a ratat un penalty prin Alex Grimaldo (25).

Golul al doilea al lui Aleix Garcia, după o execuție fantastică din afara careului + precizie a paselor de 95% pentru spaniol

Aleix Garcia a fost singurul jucător al lui Bayer Leverkusen apreciat pentru evoluția sa: Sofascore l-a notat cu 8.0, mult peste media 6.19 a echipei.

Spaniolul a fost integralist pe postul de mijlocaș central, a avut o precizie a paselor de 95%, nu a făcut niciun fault și a transformat în goluri ambele șuturi pe care le-a trimis spre poarta lui PSG - primul din lovitură de la 11 metri, al doilea dintr-un șut măiastru din afara careului.

De remarcat că doar trei jucători de pe teren, toți de la Paris Saint-Germain, au primit note mai mari decât Aleix Garcia: MVP-ul Vitinha (9.1), Desire Doue (8.5) și Nuno Mendes (8.3).

Aleix Garcia la Dinamo

Aleix Garcia la Dinamo în sezonul 2020-2021:

8 meciuri în toate competițiile:

Liga 1 - 7 meciuri (4 ca titular)

Cupa României - 1 meci

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii
Sabotaj organizat de Rusia &icirc;n București, dejucat de serviciile rom&acirc;nești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta Rom&acirc;nia!
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta România!
ULTIMELE STIRI
Dennis Man i-a lăsat mască pe australieni! Reacție de la Antipozi după golul de vis cu Napoli: Execuție de gheață!
Dennis Man i-a lăsat mască pe australieni! Reacție de la Antipozi după golul de vis cu Napoli: "Execuție de gheață!"
Dennis Man, magician: suma băgată &icirc;n contul lui PSV cu dubla sa, imensă!
Dennis Man, magician: suma băgată în contul lui PSV cu dubla sa, imensă!
Peter Bosz s-a &icirc;nclinat &icirc;n fața lui Man după meciul fabulos din Ligă: Nu ar fi trebuit să-l desființați așa repede!
Peter Bosz s-a înclinat în fața lui Man după meciul fabulos din Ligă: "Nu ar fi trebuit să-l desființați așa repede!"
Italienii &icirc;l regretă acum pe Dennis Man după dubla de vis cu Napoli: &rdquo;Che gol dell ex Parma!&rdquo;
Italienii îl regretă acum pe Dennis Man după dubla de vis cu Napoli: ”Che gol dell'ex Parma!”
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după &rdquo;dubla&rdquo; reușită contra lui Napoli: &rdquo;Cea mai frumoasă seară din viața mea!&rdquo;
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
După nebunia din UCL, Cristi Chivu a purtat un dialog emoționant cu Fabio Capello: &bdquo;Nu pot dec&acirc;t să &icirc;ți mulțumesc!&rdquo;

După nebunia din UCL, Cristi Chivu a purtat un dialog emoționant cu Fabio Capello: „Nu pot decât să îți mulțumesc!”

PSV, mesaj de trei cuvinte după ce Dennis Man a &icirc;nscris două goluri &icirc;mpotriva lui Napoli &icirc;n UCL

PSV, mesaj de trei cuvinte după ce Dennis Man a înscris două goluri împotriva lui Napoli în UCL

&bdquo;Palma&ldquo; dată de Coman antrenorului care &icirc;l ține pe bancă: Florinel, star printre niște &bdquo;epave&ldquo;

„Palma“ dată de Coman antrenorului care îl ține pe bancă: Florinel, star printre niște „epave“

Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după &rdquo;dubla&rdquo; reușită contra lui Napoli: &rdquo;Cea mai frumoasă seară din viața mea!&rdquo;

Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”

Maghiarii au reacționat după ce au aflat ce transfer vrea FCSB: &rdquo;Ar sparge banca!&rdquo;

Maghiarii au reacționat după ce au aflat ce transfer vrea FCSB: ”Ar sparge banca!”

Surpriză uriașă! Dan Petrescu revine &icirc;n Superliga

Surpriză uriașă! Dan Petrescu revine în Superliga



Recomandarile redactiei
Dennis Man, magician: suma băgată &icirc;n contul lui PSV cu dubla sa, imensă!
Dennis Man, magician: suma băgată în contul lui PSV cu dubla sa, imensă!
Peter Bosz s-a &icirc;nclinat &icirc;n fața lui Man după meciul fabulos din Ligă: Nu ar fi trebuit să-l desființați așa repede!
Peter Bosz s-a înclinat în fața lui Man după meciul fabulos din Ligă: "Nu ar fi trebuit să-l desființați așa repede!"
După nebunia din UCL, Cristi Chivu a purtat un dialog emoționant cu Fabio Capello: &bdquo;Nu pot dec&acirc;t să &icirc;ți mulțumesc!&rdquo;
După nebunia din UCL, Cristi Chivu a purtat un dialog emoționant cu Fabio Capello: „Nu pot decât să îți mulțumesc!”
Dennis Man i-a lăsat mască pe australieni! Reacție de la Antipozi după golul de vis cu Napoli: Execuție de gheață!
Dennis Man i-a lăsat mască pe australieni! Reacție de la Antipozi după golul de vis cu Napoli: "Execuție de gheață!"
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după &rdquo;dubla&rdquo; reușită contra lui Napoli: &rdquo;Cea mai frumoasă seară din viața mea!&rdquo;
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”
Alte subiecte de interes
Fostul jucător al lui Dinamo a semnat cu un club uriaș din Europa! S-a v&acirc;ndut pe milioane de euro
Fostul jucător al lui Dinamo a semnat cu un club uriaș din Europa! S-a vândut pe milioane de euro
Fostul star al lui Dinamo e dorit &icirc;n toată Europa! Xabi Alonso &icirc;l cheamă &icirc;n &bdquo;dream team-ul&rdquo; său invincibil
Fostul star al lui Dinamo e dorit în toată Europa! Xabi Alonso îl cheamă în „dream team-ul” său invincibil
Transfer de titlu la Bayer Leverkusen! &rdquo;Nebunia&rdquo; pregătită de Xabi Alonso, pentru un alt campionat de succes
Transfer de titlu la Bayer Leverkusen! ”Nebunia” pregătită de Xabi Alonso, pentru un alt campionat de succes
Trădarea verii &icirc;n mercato? Mats Hummels, așteptat la rivala din Bundesliga după ce s-a despărțit de Borussia Dortmund
Trădarea verii în mercato? Mats Hummels, așteptat la rivala din Bundesliga după ce s-a despărțit de Borussia Dortmund
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000&euro;
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
&rdquo;Here we go!&rdquo; Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
CITESTE SI
Rom&acirc;nia și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, p&acirc;nă acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile

stirileprotv România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Tudor Chirilă critică CCR: &bdquo;Fă-te, mamă, judecător, că viața e scurtă și merită trăită&rdquo;

stirileprotv Tudor Chirilă critică CCR: „Fă-te, mamă, judecător, că viața e scurtă și merită trăită”

C&acirc;nd vin ploile și c&acirc;nd se răcește vremea &icirc;n Rom&acirc;nia. Meteorologii anunță ce fel de toamnă vom avea &icirc;n următoarele săptăm&acirc;ni

stirileprotv Când vin ploile și când se răcește vremea în România. Meteorologii anunță ce fel de toamnă vom avea în următoarele săptămâni

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!