Cele două echipe au jucat în zece oameni încă din prima repriză, când au fost eliminaţi Robert Andrich , respectiv Ilia Zabarnyi .

Willian Pacho (7), Desire Doue (41 și 45+3), Khvicha Kvaratskhelia (44), Nuno Mendes (50), Ousmane Dembele (66) şi Vitinha (90) au înscris golurile parizienilor, în timp ce mijlocaşul spaniol Aleix Garcia (ex-Dinamo Bucureşti) a marcat ambele goluri ale lui Bayer Levekusen (38 - din penalty și 54).

Golul al doilea al lui Aleix Garcia, după o execuție fantastică din afara careului + precizie a paselor de 95% pentru spaniol

Aleix Garcia a fost singurul jucător al lui Bayer Leverkusen apreciat pentru evoluția sa: Sofascore l-a notat cu 8.0, mult peste media 6.19 a echipei.

Spaniolul a fost integralist pe postul de mijlocaș central, a avut o precizie a paselor de 95%, nu a făcut niciun fault și a transformat în goluri ambele șuturi pe care le-a trimis spre poarta lui PSG - primul din lovitură de la 11 metri, al doilea dintr-un șut măiastru din afara careului.

De remarcat că doar trei jucători de pe teren, toți de la Paris Saint-Germain, au primit note mai mari decât Aleix Garcia: MVP-ul Vitinha (9.1), Desire Doue (8.5) și Nuno Mendes (8.3).

Aleix Garcia la Dinamo



Aleix Garcia la Dinamo în sezonul 2020-2021:

8 meciuri în toate competițiile:

Liga 1 - 7 meciuri (4 ca titular)

Cupa României - 1 meci

