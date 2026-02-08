Surprize înainte de Oțelul - FCSB! Cum arată primul '11' al campioanei

Surprize înainte de Oțelul - FCSB! Cum arată primul '11' al campioanei Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Se cunosc echipele de start din meciul Oțelul - FCSB.

TAGS:
echipele de startFCSBSuperligaotelulGigi Becali
Din articol

Oțelul Galați și FCSB se întâlnesc duminică seară, de la ora 20:00, pe Stadionul Oțelul, într-un duel direct din etapa a 26-a a Superligii. Meciul poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.

Echipele de start din Oțelul - FCSB! Surprizele roș-albaștrilor

S-au anunțat echipele de start în partida din Superliga, iar campioana României surprinde la nivelul defensive, dar și în zona mediană.

FCSB a ales să joace cu Dawa în centrul apărării, după ce fundașul camerunez a fost doar rezervă în ultimele patru partide, și l-a preferat pe Pantea în fața lui Vali Crețu.

La mijlocul terenului, transferul făcut de la Oțelul, Joao Paulo, este în continuare pe banca de rezerve și au fost preferați la mijloc Lixandru, Alhassan și Olaru.

  • FCSB: M. Popa - Pantea, Duarte, Dawa, Radunovic - Lixandru, Alhassan - Miculescu, F. Tănase, Olaru - Bîrligea

Rezerve: Târnovanu, Zima, V. Crețu, Dăncuș, Joao Paulo, M. Toma, Oct. Popescu, Stoian, Thiam, D. Popa

Oțelul Galați – FCSB, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:00! 

FCSB vine după două victorii consecutive, 1-0 cu Csikszereda și 2-1 cu FC Botoșani, dar are probleme serioase de lot. Ngezana, Graovac și Cisotti sunt accidentați, iar Ofri Arad nu este refăcut complet.

De cealaltă parte, Oțelul rămâne o echipă solidă pe teren propriu și speră să revină după rezultatele recente mai slabe, 0-0 cu FC Botoșani și 0-1 cu Universitatea Craiova. Paul Iacob este suspendat, iar Andrei Rus lipsește din cauza unei accidentări.

În tur, FCSB s-a impus cu 1-0, printr-un penalty marcat de Florin Tănase.

