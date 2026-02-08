Surprize înainte de Oțelul - FCSB! Cum arată primul '11' al campioanei

Oțelul Galați și FCSB se întâlnesc duminică seară, de la ora 20:00, pe Stadionul Oțelul, într-un duel direct din etapa a 26-a a Superligii. Meciul poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.

Echipele de start din Oțelul - FCSB! Surprizele roș-albaștrilor

S-au anunțat echipele de start în partida din Superliga, iar campioana României surprinde la nivelul defensive, dar și în zona mediană.

FCSB a ales să joace cu Dawa în centrul apărării, după ce fundașul camerunez a fost doar rezervă în ultimele patru partide, și l-a preferat pe Pantea în fața lui Vali Crețu.

La mijlocul terenului, transferul făcut de la Oțelul, Joao Paulo, este în continuare pe banca de rezerve și au fost preferați la mijloc Lixandru, Alhassan și Olaru.

FCSB: M. Popa - Pantea, Duarte, Dawa, Radunovic - Lixandru, Alhassan - Miculescu, F. Tănase, Olaru - Bîrligea

Rezerve: Târnovanu, Zima, V. Crețu, Dăncuș, Joao Paulo, M. Toma, Oct. Popescu, Stoian, Thiam, D. Popa