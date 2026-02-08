Cristiano Ronaldo, aproape de o revenire spectaculoasă! Șeicii i-au ales înlocuitorii: două staruri din Premier League

Șeicii din Saudi Pro League nu sunt îngrijorați de potențiala plecare a lui CR7. Mohamed Salah și Bruno Fernandes sunt țintele prioritare, după cum informează Transfer News Live, citând ESPN.

Cristiano Ronaldo (41 de ani) ar putea pleca de la Al-Nassr vara următoare. Starul lusitan poate reveni la Sporting Lisabona, echipa la care s-a format și a debutat ca fotbalist profesionist.

Cristiano Ronaldo a lipsit la al doilea meci consecutiv de la Al-Nassr, continuându-și protestul din cauza transferului la Al-Hilal al lui Karim Benzema.

Cristiano Ronaldo, aproape decis să plece de la Al-Nassr

Cristiano Ronaldo i-a informat pe șeici că se gândește serios să plece din Arabia Saudită la vară, deoarece se simte trădat în scandalul aducerii lui Karim Benzema la Al-Hilal. Informația a fost distribuită pe rețelele sociale de Fabrizio Romano, jurnalist italian specializat în transferuri.

„BREAKING: Cristiano Ronaldo se simte 'trădat' și i-a informat pe înalții oficiali ai ligii că se gândește serios să plece din Arabia Saudită în vară. Are o clauză de reziliere de 50 de milioane de euro, conform CBS”, a notat Fabrizio Romano, pe pagina sa Facebook.

După ce a lipsit la meciul precedent cu Al-Riyadh, Ronaldo și-a continuat protestul. Nu a jucat nici cu Al-Ittihad.

Cristiano Ronaldo, înfuriat de transferul lui Karim Benzema la Al-Hilal

Superstarul portughez susține că Fondul Public de Investiții (PIF) nu se comportă echitabil cu toate cluburile pe care le deține, argumentând că transferul lui Benzema la Al-Hilal îi oferă un avantaj nedrept unei echipe care se află deja în fruntea clasamentului.

Având în vedere că Al-Nassr are în prezent 46 de puncte, la patru „lungimi” în spatele liderului Al-Hilal, Ronaldo consideră aducerea lui Benzema drept o lovitură directă dată speranțelor sale de a câștiga primul său titlu în Saudi Pro League. CR7 este convins că balanța este înclinată împotriva sa.