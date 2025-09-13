Bayer Leverkusen a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 3-1, pe Eintracht Frankfurt, în etapa a treia din Bundesliga.

Noul antrenor al lui Bayer Leverkusen, danezul Kasper Hjulmand, a debutat astfel cu o victorie pe banca fostei campioane a Germaniei.

Alejandro Grimaldo a deschis scorul repede pentru „aspirine”, în minutul 10, dintr-o lovitură liberă.

A urmat un moment neplăcut pentru gazde, Exequiel Palacios accidentându-se în minutul 15 şi fiind înlocuit cu Aleix Garcia (ex-Dinamo).

Leverkusen a înscris al doilea gol în minutul 45+4, prin Patrik Schick, din penalty, şi a intrat cu avantaj de două goluri la pauză.

Alejandro Grimaldo, eroul serii



Can Uzun a redus din diferenţă în minutul 52, iar Leverkusen a rămas în zece, după eliminarea lui Robert Andrich, din minutul 59, însă lucrurile s-au înrăutăţit pentru elevii lui Hjulmand pe final.

Minutul 90+2 a adus a doua eliminare din tabăra gazdelor, Ezequiel Fernandez, şi când tot stadionul aştepta cu sufletul la gură să vadă cum se vor descurca favoriţii cu doar opt jucători de câmp, același Alejandro Grimaldo a executat perfect o lovitură liberă de la 23 de metri şi Bayer Leverkusen s-a impus cu 3-1 în faţa lui Eintracht, reuşind prima victorie stagională.

