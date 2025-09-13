VIDEO Bayer Leverkusen, victorie cu gol marcat deși avea doi eliminați! Fostul dinamovist Aleix Garcia, pe teren

Bayer Leverkusen, victorie cu gol marcat deși avea doi eliminați! Fostul dinamovist Aleix Garcia, pe teren Bundesliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Noul antrenor Kasper Hjulmand a debutat astfel cu o victorie, în meciul din etapa a treia din Bundesliga.

TAGS:
Bayer LeverkusenKasper HjulmandAleix GarciaEintracht Frankfurtalejandro grimaldo
Din articol

Bayer Leverkusen a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 3-1, pe Eintracht Frankfurt, în etapa a treia din Bundesliga.

Noul antrenor al lui Bayer Leverkusen, danezul Kasper Hjulmand, a debutat astfel cu o victorie pe banca fostei campioane a Germaniei.

Alejandro Grimaldo a deschis scorul repede pentru „aspirine”, în minutul 10, dintr-o lovitură liberă.

A urmat un moment neplăcut pentru gazde, Exequiel Palacios accidentându-se în minutul 15 şi fiind înlocuit cu Aleix Garcia (ex-Dinamo).

Leverkusen a înscris al doilea gol în minutul 45+4, prin Patrik Schick, din penalty, şi a intrat cu avantaj de două goluri la pauză.

Alejandro Grimaldo, eroul serii

Can Uzun a redus din diferenţă în minutul 52, iar Leverkusen a rămas în zece, după eliminarea lui Robert Andrich, din minutul 59, însă lucrurile s-au înrăutăţit pentru elevii lui Hjulmand pe final. 

Minutul 90+2 a adus a doua eliminare din tabăra gazdelor, Ezequiel Fernandez, şi când tot stadionul aştepta cu sufletul la gură să vadă cum se vor descurca favoriţii cu doar opt jucători de câmp, același Alejandro Grimaldo a executat perfect o lovitură liberă de la 23 de metri şi Bayer Leverkusen s-a impus cu 3-1 în faţa lui Eintracht, reuşind prima victorie stagională.

Clasamentul din Bundesliga

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un cuplu din UK a observat un bărbat misterios la nunta lor, în fotografii, dar nu știau cine este. Au aflat abia după 4 ani
Un cuplu din UK a observat un bărbat misterios la nunta lor, &icirc;n fotografii, dar nu știau cine este. Au aflat abia după 4 ani
ARTICOLE PE SUBIECT
Atacantul din Superligă, gol &icirc;n preliminarii după 40 de secunde, la prima atingere de balon! Și ce atingere!
Atacantul din Superligă, gol în preliminarii după 40 de secunde, la prima atingere de balon! Și ce atingere!
ULTIMELE STIRI
Olandezii l-au taxat pe Dennis Man, iar antrenorul s-a decis: &bdquo;Nu a lăsat cea mai bună impresie&rdquo;
Olandezii l-au taxat pe Dennis Man, iar antrenorul s-a decis: „Nu a lăsat cea mai bună impresie”
Eliminată de Universitatea Craiova, Istanbul Bașakșehir s-a &icirc;nțeles cu un nume uriaș din fotbalul turc
Eliminată de Universitatea Craiova, Istanbul Bașakșehir s-a înțeles cu un nume uriaș din fotbalul turc
Accidentare horror! Fostul dinamovist s-a lovit la cap și a &icirc;nceput să se zbată pe teren: verdictul medicilor
Accidentare horror! Fostul dinamovist s-a lovit la cap și a început să se zbată pe teren: verdictul medicilor
Rom&acirc;nia, la Campionatul Mondial de volei după 43 de ani! De două ori vicecampioană mondială, naționala are un obiectiv clar
România, la Campionatul Mondial de volei după 43 de ani! De două ori vicecampioană mondială, naționala are un obiectiv clar
Pașcanu nu s-a ferit să acuze arbitrajul după meciul cu &rdquo;U&rdquo; Cluj: &bdquo;Am văzut pe reluări&rdquo;
Pașcanu nu s-a ferit să acuze arbitrajul după meciul cu ”U” Cluj: „Am văzut pe reluări”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Omul de la FRF căruia Gică Hagi i-a cerut plecarea pentru a deveni selecționer: &rdquo;Era primul out!&rdquo;

Omul de la FRF căruia Gică Hagi i-a cerut plecarea pentru a deveni selecționer: ”Era primul out!”

Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească: &bdquo;Am pl&acirc;ns vreo jumătate de oră &icirc;n mașină după&rdquo;

Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească: „Am plâns vreo jumătate de oră în mașină după”

Alex Băluță, missing in action! Anunțul americanilor &icirc;n cazul noului jucător de la Los Angeles FC

Alex Băluță, missing in action! Anunțul americanilor în cazul noului jucător de la Los Angeles FC

Salariu uriaș pentru Marius Șumudică &icirc;n China! Suma pusă pe masă pentru antrenor

Salariu uriaș pentru Marius Șumudică în China! Suma pusă "pe masă" pentru antrenor

Reacția lui CFR Cluj c&acirc;nd a auzit salariul vehiculat al lui Kurt Zouma

Reacția lui CFR Cluj când a auzit salariul vehiculat al lui Kurt Zouma

Gigi Becali, de neoprit! Răspuns sfidător după ce a primit pl&acirc;ngere penală: E păm&acirc;ntul meu, fac ce vreau!

Gigi Becali, de neoprit! Răspuns sfidător după ce a primit plângere penală: "E pământul meu, fac ce vreau!"

CITESTE SI
Un cuplu din UK a observat un bărbat misterios la nunta lor, &icirc;n fotografii, dar nu știau cine este. Au aflat abia după 4 ani

stirileprotv Un cuplu din UK a observat un bărbat misterios la nunta lor, în fotografii, dar nu știau cine este. Au aflat abia după 4 ani

Fosta războinică de la Survivor, Ștefania Ștefan, trăiește o nouă poveste de dragoste cu un campion la culturism

protv Fosta războinică de la Survivor, Ștefania Ștefan, trăiește o nouă poveste de dragoste cu un campion la culturism

Tyler Robinson devenise &bdquo;mai radical politic&rdquo; &icirc;n ultimii ani. L-ar fi acuzat pe Charlie Kirk că era plin de ură

stirileprotv Tyler Robinson devenise „mai radical politic” în ultimii ani. L-ar fi acuzat pe Charlie Kirk că era plin de ură

Topul pensiilor din Rom&acirc;nia. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

stirileprotv Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!