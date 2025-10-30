Bayern Munchen s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Germaniei la fotbal, învingând în deplasare, cu scorul de 4-1, formaţia FC Koln într-un meci disputat miercuri seara, informează AFP.

Bayern Munchen, la a 14-a victorie consecutivă, record pentru Top 5 campionate



Prin această a 14-a victorie consecutivă de la debutul sezonului, Bayern Munchen stabileşte un nou record al unei echipe din cele mai puternice ligi europene (Top 5), depăşind seria de 13 succese a echipei AC Milan din stagiunea 1992/93.

Deşi au fost conduşi de FC Koln, care au deschis scorul prin Ragnar Ache (min. 31), bavarezii au răsturnat rapid situaţia prin golurile înscrise de Luis Diaz (36), Harry Kane (38 şi 64) şi Michael Olise (72), impunându-se cu scorul de 4-1.

Bayern Munchen nu a mai ajuns într-o finală de Cupă a Germaniei de la cel de-al 20-lea şi ultimul său trofeu (record) în 2020.

Bayer Leverkusen, 4-2 cu Paderborn cu goluri marcate în minutele 120+2 și 120+4



Într-un alt meci, Bayer Leverkusen a acces în optimile de finală după ce s-a impus în prelungiri, cu 4-2, în faţa divizionarei secunde Paderborn.

Aflată în superioritate numerică, Leverkusen a condus partida prin golul înscris de Grimaldo (min. 60), dar a fost egalată în ultimele minute de joc, apoi a fost condusă în prelungiri.

După ce a egalat prin Jarell Quansah (105), echipa antrenată de danezul Kasper Hjulmand a smuls victoria în minutele adiţionale ale prelungirilor, prin Ibrahim Maza (min. 120+2) şi Aleix Garcia (min. 120+4), cu un gol marcat de la mijlocul terenului.

De altfel, fostul mijlocaș central spaniol al lui Dinamo a fost desemnat de Sofascore jucătorul meciului, Aleix Garcia primind nota 9!

