Cele două echipe s-au confruntat în etapa #26 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, vicecampioana s-a impus cu 3-2 în fața ”șepcilor roșii”.

Imediat după fluierul de final, Cristiano Bergodi s-a dus ”glonț” către Andrei Cordea. S-au îmbrâncit, s-au aruncat cu cuvinte grele, apoi acțiunea s-a mutat în peluză.

Fanii lui ”U” Cluj au răbufnit și ei după conflictul dintre Bergodi - Cordea, dar jandarmii au împânzit peluza și au dat cu gaze lacrimogene ca să-i potolească pe suporteri.

Anunțul lui CFR Cluj după scandalul de la derby: ”O să fie pedepsit”

Iuliu Mureșan, președintele grupării din Gruia, a mărturisit că dacă stewardul a acționat greșit aruncând cu gaze lacrimogene, atunci va fi pedepsit.

”Dacă stewardul a greșit, o să fie pedepsit. Vă cred, nu contest. S-a dat cu mult spray lacrimogen, pentru că și noi deja începusem să lăcrimăm”, a spus Mureșan, potrivit digisport.