Patinatoarea canadiană Madeline Schizas s-a confruntat în această săptămână cu presiunea probei la care concurează la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina şi cu termenul limită pentru o temă pe care o avea de predat la sociologie la cursurile universitare la care este înscrisă, potrivit Reuters.

patinaj artistic Madeline Schizas Jocurile Olimpice de Iarna
Schizas a spus că a observat, sâmbătă, că termenul limită pentru lucrarea sa de la cursul respectiv a fost vineri, când ea a trebuit să concureze în proba de patinaj artistic pe echipe, în programul scurt.

Studenta de 22 de ani a trimis imediat un email profesorului său pentru a-i explica suprapunerea programului pentru cele două activităţi, iar ulterior a împărtăşit momentul cu cei 38.000 de urmăritori ai săi pe reţeaua Instagram, unde a postat o fotografie a mesajului său de prezentare a scuzelor, precum şi rugămintea de extindere a termenului limită de predare a lucrării alături de comunicatul de presă al Comitetului Olimpic Canadian care anunţa participarea sa la Jocurile Olimpice.

''Am concurat ieri la Jocurile Olimpice şi am crezut că tema trebuia predată duminică, nu vineri'', i-a scris aceasta profesorului său.

Schizas studiază comportamentul uman la Universitatea McMaster din Hamilton.

''LOLLL.... Îmi place să fiu sportivă studentă'', a transmis ea într-o postare pe reţeaua Instagram.

Madeline Schizas a declarat pentru CBC, sâmbătă seară, că încă nu a primit veşti de la profesorul său.

''Nu mă aşteptam ca să-i pese cuiva'', a spus aceasta despre reacţia privind postarea sa de pe reţeaua de socializare. ''Am crezut doar că este amuzant'', a explicat patinatoarea canadiană.

''Nu ştiu cum va răspunde, eu doar mi-am încercat norocul în această situaţie. Vom vedea dacă voi beneficia de o reprogramare sau nu'', a spus Schizas, când a fost întrebată despre răspunsul primit de la profesorul său.

Madeline Schizas va concura în programul liber din concursul pe echipe, duminică seară. Canada se află pe locul patru, la două puncte distanţă de locul trei ocupat de Italia.

Agerpres

