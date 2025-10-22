Mijlocaşul spaniol Aleix Garcia, de la Bayer Leverkusen, le-a cerut scuze fanilor după umilinţa de pe teren propriu cu campioana en titre Paris Saint-Germain (2-7), în meciul disputat marţi în Champions League, scrie DPA.

''Este dureros. Vreau să-mi cer scuze fanilor. Au fost incredibili. Avem nevoie de ei duminică (n.r. - împotriva lui Freiburg) să facă un pas înainte din nou'', a spus Aleix Garcia, fostul jucător al lui Dinamo Bucureşti, care a marcat cele două goluri ale lui Bayer.

''Rezultatul a fost dur, trebuie să ne îmbunătăţim mult ca echipă. Avem mult potenţial'', a mai spus mijlocașul central spaniol.

Golul al doilea al lui Aleix Garcia, după o execuție fantastică din afara careului + precizie a paselor de 95% pentru spaniol



Aleix Garcia a fost singurul jucător al lui Bayer Leverkusen apreciat pentru evoluția sa: Sofascore l-a notat cu 8.0, mult peste media 6.19 a echipei.

Spaniolul a fost integralist pe postul de mijlocaș central, a avut o precizie a paselor de 95%, nu a făcut niciun fault și a transformat în goluri ambele șuturi pe care le-a trimis spre poarta lui PSG - primul din lovitură de la 11 metri, al doilea dintr-un șut măiastru din afara careului.

De remarcat că doar trei jucători de pe teren, toți de la Paris Saint-Germain, au primit note mai mari decât Aleix Garcia: MVP-ul Vitinha (9.1), Desire Doue (8.5) și Nuno Mendes (8.3).

