Ce a declarat Aleix Garcia, singurul fotbalist de la Bayer Lerverkusen care nu s-a făcut de râs în 2-7 cu PSG! Liga Campionilor
Alexandru Hațieganu
Scor-monstru în etapa a treia din Champions League.

Mijlocaşul spaniol Aleix Garcia, de la Bayer Leverkusen, le-a cerut scuze fanilor după umilinţa de pe teren propriu cu campioana en titre Paris Saint-Germain (2-7), în meciul disputat marţi în Champions League, scrie DPA.

''Este dureros. Vreau să-mi cer scuze fanilor. Au fost incredibili. Avem nevoie de ei duminică (n.r. - împotriva lui Freiburg) să facă un pas înainte din nou'', a spus Aleix Garcia, fostul jucător al lui Dinamo Bucureşti, care a marcat cele două goluri ale lui Bayer.

''Rezultatul a fost dur, trebuie să ne îmbunătăţim mult ca echipă. Avem mult potenţial'', a mai spus mijlocașul central spaniol.

Golul al doilea al lui Aleix Garcia, după o execuție fantastică din afara careului + precizie a paselor de 95% pentru spaniol

Aleix Garcia a fost singurul jucător al lui Bayer Leverkusen apreciat pentru evoluția sa: Sofascore l-a notat cu 8.0, mult peste media 6.19 a echipei.

Spaniolul a fost integralist pe postul de mijlocaș central, a avut o precizie a paselor de 95%, nu a făcut niciun fault și a transformat în goluri ambele șuturi pe care le-a trimis spre poarta lui PSG - primul din lovitură de la 11 metri, al doilea dintr-un șut măiastru din afara careului.

De remarcat că doar trei jucători de pe teren, toți de la Paris Saint-Germain, au primit note mai mari decât Aleix Garcia: MVP-ul Vitinha (9.1), Desire Doue (8.5) și Nuno Mendes (8.3).

Kasper Hjulmand, antrenorul lui Bayer Leverkusen: ”Suntem răniți”

Antrenorul Kasper Hjulmand a spus că el şi jucătorii săi au fost ''afectaţi'' după prima lor înfrângere de la numirea sa la începutul lunii septembrie:

''Simţim multă durere acum. Am primit multe goluri. Suntem răniţi. Trebuie să ne scuturăm de asta şi să privim înainte”.

Directorul sportiv, Simon Rolfes, a adăugat: ''Rezultatul doare foarte tare. Dar cred că băieţii au arătat întotdeauna că pot învăţa din asta şi aşa vom aborda situaţia”, scrie Agerpres.

Ambele echipe au rămas în 10 oameni în prima repriză, când gazdele l-au pierdut pe căpitanul Robert Andrich în minutul 32, eliminat pentru lovirea cu cotul a lui Doue, iar Ilia Zabarnîi de la PSG l-a urmat cinci minute mai târziu pentru un fault asupra lui Christian Kofane.

PSG s-a impus la Leverkusen prin golurile lui Willian Pacho (7), Desire Doue (41, 45+3), Hvicea Kvaraţhelia (44), Nuno Mendes (50), Ousmane Dembele (66), Vitinha (90). Golurile gazdelor au fost reuşite de Aleix Garcia (38 - penalty, 54). 

