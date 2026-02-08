Liverpool - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 18:30. Derby-ul de pe Anfield de care Arsenal poate profita

Manchester City și Liverpool sunt separate de patru poziții în ierarhia din Premier League și 8 puncte. Dacă formația lui Arne Slot încearcă să se apropie de zona locurilor de Champions League, "cetățenii" păstrează speranțe în lupta pentru titlu, însă un eșec pe Anfield ar ajuta-o pe Arsenal să se desprindă la nu mai puțin de 9 puncte.

Ambele formații traversează o formă similară. În ultimele cinci etape din Premier League, atât Manchester City, cât și Liverpool au înregistrat trei remize, un eșec și o singură victorie.

În continuare fără Alexander Isak, accidentat, Liverpool va miza în atac pe Hugo Ekitike, dar și pe Florian Wirtz, germanul care a început să semene cu starul de la Bayer Leverkusen - 9 goluri în care a fost implicat în ultimele 11 meciuri.

De partea cealaltă, Erling Haaland nu a început grozav anul 2026. Norvegianul a marcat un singur gol în Premier League, din penalty, și au existat zvonuri potrivit cărora ar putea fi lăsat pe bancă la partida de pe Anfield.

Întrebat dacă Haaland va fi titular, Pep Guardiola și-a arătat din nou admirația față de golgheterul din Premier League: "Nu știu, dar Erling este cel mai bun atacant din lume".

Liverpool - Manchester City | Echipele probabile