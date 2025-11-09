Borussia Monchengladbach a obţinut cea de-a doua victorie din Bundesliga în acest sezon, învingând sâmbătă seara, pe teren propriu, cu 3-1 pe FC Koln, în etapa a 10-a.

Golurile gazdelor au fost reuşite de Philipp Sander (45+3), Kevin Diks (61 - din penalty) şi Haris Tabakovic (64), pentru oaspeţi punctând Luca Waldschmidt (90+2 - din penalty).

Gladbach este acum pe locul 12, cu 9 puncte, Koln fiind pe 9, cu 15 puncte.

Bayern Munchen, 2-2 la Union Berlin, cu Harry Kane egalând în minutul 90+3



Bayern Munchen, lider la zi şi campioana en-titre a Germaniei, a fost ţinută în şah, în deplasare, de Union Berlin, cele două echipe terminând partida la egalitate, 2-2.

Pentru gazde a punctat Danilho Doekhi (27 și 83), bavarezii marcând prin Luis Diaz (38) şi Harry Kane (90+3).

Bayern, care bifează prima remiză în actualul sezon al campionatului intern, se menţine lider, cu 28 de puncte, Union fiind pe 10, cu 12 puncte.

