Borussia Monchengladbach a obţinut cea de-a doua victorie din Bundesliga în acest sezon, învingând sâmbătă seara, pe teren propriu, cu 3-1 pe FC Koln, în etapa a 10-a.
Golurile gazdelor au fost reuşite de Philipp Sander (45+3), Kevin Diks (61 - din penalty) şi Haris Tabakovic (64), pentru oaspeţi punctând Luca Waldschmidt (90+2 - din penalty).
Gladbach este acum pe locul 12, cu 9 puncte, Koln fiind pe 9, cu 15 puncte.
Bayern Munchen, 2-2 la Union Berlin, cu Harry Kane egalând în minutul 90+3
Bayern Munchen, lider la zi şi campioana en-titre a Germaniei, a fost ţinută în şah, în deplasare, de Union Berlin, cele două echipe terminând partida la egalitate, 2-2.
Pentru gazde a punctat Danilho Doekhi (27 și 83), bavarezii marcând prin Luis Diaz (38) şi Harry Kane (90+3).
Bayern, care bifează prima remiză în actualul sezon al campionatului intern, se menţine lider, cu 28 de puncte, Union fiind pe 10, cu 12 puncte.
Bayer Leverkusen, set cu Heidenheim: 6-0 - Ibrahim Maza de nota 10
Bayer Leverkusen a învins la scor de set de tenis, 6-0, acasă, pe Heidenheim, prin reuşitele lui Patrik Schick (2 și 22), Jonas Hofmann (16), Ernest Poku (27) și Ibrahim Maza (45+1 și 53).
Mijlocașul central spaniol Aleix Garcia, fost la Dinamo, a fost din nou titular și a dat pasa de gol la prima reușită a lui Ibrahim Maza.
Sofascore l-a notat pe Aleix Garcia cu 8.9, a doua cea mai bună notă de la Leverkusen, pentru că Maza a primit nota maximă - 10!
Leverkusen este acum pe poziţia a 4-a, cu 20 de puncte, Heidenheim fiind în continuare "lanterna roşie", locul 18, cu 5 puncte.
Golurile lui Albian Hajdari (20), Tim Lemperle (38) şi Grischa Promel (79) au adus cele trei puncte lui Hoffenheim în partida câştigată cu 3-1 cu RB Leipzig.
Pentru oaspeţi a marcat Yan Diomande (9), informează Agerpres. Hoffenheim este pe locul 5 cu 19 puncte, iar RB Leipzig este pe 2 cu 22 puncte.
Borussia Dortmund, doar 1-1 acasă cu Hamburger SV după ce a fost egalată în minutul 90+7
Borussia Dortmund şi Hamburger SV au remizat, 1-1, pe Volksparkstadion.
Borussia a deschis scorul prin Carney Chukwuemeka (64), Hamburg a egalat prin Ransfor-Yeboah Konigsdorffer (90+7).
Dortmund ocupă locul 3, cu 21 de puncte, iar SV Hamburg e pe 13, cu 9 puncte.
Vineri seara, în primul meci al etapei, Werder Bremen a învins cu 2-1 pe Wolfsburg, iar runda continuă cu partidele programate duminică.