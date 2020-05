Derby-ul Berlinului, meciuri pentru Champions League si Bayern Munchen in actiune! Bundesliga vine cu o noua etapa, iar Haaland promite sa straluceasca din nou

19:47

Bundesliga este primul campionat care s-a reluat dupa pandemia de Covid-19 si a atras toate privirilie iubitorilor fotbalului. Chiar daca meciurile se joaca in fata tribunelor goale, din cauza situatiei delicate in care ne aflam, privitorii din fata televizoarelor sunt extrem de numerosi.

Dupa ce in weekend-ul trecut a avut loc prima etapa dupa pauza de doua luni, astazi incepe etapa 27 cu un super derby in capitala.

Hertha Berlin - Union Berlin

Meciul este asteptat cu sufletul la gura de privitorii Bundesligii deoarece cele doua echipe din Berlin se confrunta intr-un meci de senzatie. Fanii lui Union sunt renumiti in Germania, dupa ce umplu stadionul propriu de fiecare data si isi insotesc favoritii peste tot. Au asteptat mult o promovare, care a venit anul trecut, iar Union nu face deloc o figura rea in prima liga, reusind sa stranga 30 de puncte in 26 de etape si fiind la 7 puncte peste locul de baraj de la retrogradare. Hertha este la doar un punct peste rivalii din oras si se anunta o confruntare extrem de frumoasa si demna de urmarit.

Wolfsburg - Dortmund si Bayern - Frankfurt

Cele doua mari echipe din fruntea clasamentului, Dortmund si Bayern, intra in scena sambata, la ore diferite. Dortmund se deplaseaza la Wolfsburg, locul 6, si spera sa obtina o noua victorie in cursa de urmarire a liderului din Munchen. Borussia nu se poate baza pe Reus, Emre Can, Axel Witsel sau Zagadou, care au lipsit si etapa trecuta, insa isi pune toate sperantele in pustiul minune, Erling Haaland. Norvegianul a inscris si etapa trecuta contra lui Schalke si confirma ca este un transfer de vis pentru Dortmund, dupa ce a inscris 12 goluri in primele 11 meciuri la galben negrii. De cealalta parte, liderul Bayern Munchen va juca pe Allianz Arena impotriva lui Eintracht Frankfurt. Bavarezii se asteapta la un meci usor cu ocupanta locului 13. Frankfurt nu se regaseste in acest an, si are nevoie mare de puncte pentru a nu risca sa ajunga in zona din subsolul clasamentului.

Monchengladbach - Leverkusen

Este un meci extrem de important pentru stabilirea locurilor de Champions League. Gladbach ocupa locul 3 cu 52 de puncte, iar Leverkusen e pe 5 cu 50 de puncte. Ambele au castigat etapa trecuta dupa deplasari la Frankfurt, respectiv Werder Bremen, si trag tare pentru a prinde top 4, cel care garanteaza prezenta in Liga Campionilor. La Leverkusen este de urmarit tanarul Kai Havertz, care este cel mai bine cotat jucator neamt, la 81 de milioane de euro.

In celelate meciuri de sambata, Paderborn o intalneste pe Hoffenheim, iar Freiburg joaca cu Werder Bremen. Werder este pe pozitie retrogradabila, cu nevoie disperata de puncte, in timp ce Freiburg(locul 7) spera sa prind aun loc de cupe europene.

Duminica au loc trei meciuri, in incheierea etapei. Schalke joaca cu Augsburg, apoi Leipzig cauta victoria la Mainz, dupa ce s-a indepartat de primul loc. Leipzig este la 7 puncte de Bayern Munchen dupa remiza cu Freiburg de etapa trecuta, scor 1-1. Koln si Dusseldorf incheie etapa duminica la ora 19. Partida nu reprezinta o miza prea mare pentru Koln, insa adversarii sunt pe pozitia de baraj de la retrogradare si sunt la 4 puncte in spatele locului 15 ocupat de Mainz.