Reactie FABULOASA a lui Gica Popescu dupa reluarea Bundesliga: "Am asteptat meciurile astea ca pe desenele animate din vremea lui Ceausescu!" :)

Bundesliga este primul campionat de top care s-a reluat, iar fanii fotbalului au putut sa se bucure de spectacol.

Dortmund a deschis etapa in Bundesliga cu un show in derby-ul cu Schalke, incheiat 3-0, in timp ce liderul Bayern s-a impus in deplasarea de la Berlin cu 2-0.

Gica Popescu a vorbit despre reluarea fotbalului dupa doua luni de pauza si a comparat asteptarea cu perioada copilariei, cand astepta desenele animate la televizor.

"Am asteptat meciurile din Bundesliga cum asteptam cand eram mic sa ma uit 10 minute la desene animate, care se difuzau la finalul telejurnalului. M-am uitat la mai multe meciuri in aceasta etapa, dar nu este acelasi lucru ca atunci cand se joaca cu stadioanele pline. Este ciudat sa vad partide de fotbal fara spectatori", a declarat Gica Popescu pentru Mediafax.