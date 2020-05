Etapa din Bundesliga se incheie azi cu Werder Bremen-Leverkusen! Cel mai valoros jucator neamt este asteptat sa intre in actiune 

Bundesliga a reluat meciurile incepand de sambata, iar etapa se incheie azi cu un super meci.

Werder Bremen si Bayer Leverkusen incheie astazi etapa din Bundesliga, prima dupa pauza provocata de coronavirus. Cele doua echipe se intalnesc pe terenul lui Werder intr-un meci foarte important pentru ambele tabere.

Werder Bremen este pe locul 17 in campionat, penultimul din clasament si direct retrogradabil, la 9 puncte de prima pozitie care asiura ramanerea in Bundesliga. De cealalta parte, Leverkusen este pe locul 5 si ataca top 4, pentru a-si asigura prezenta in viitorul sezon de Champions League.

Etapa a inceput sambata cu multe goluri, in cel mai important meci, Dortmund reusind sa o invinga pe Schalke cu 4-0. Bayern Munchen a castigat si ea duminica pe terenul lui Union Berlin, cu 2-0, astfel ca lupta la titlu ramane deschisa.

In meciul de azi dintre Werder si Leverkusen, este asteptat in actiune si Kai Havertz, cel mai bine cotat jucator german. La doar 20 de ani, mijlocasul a atras atentia granzilor Europei. Barcelona, Liverpool si manchester United s-au interesat de tanarul jucator. 81 de milioane de euro este valoare de piata a lui Havertz.