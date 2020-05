Gol DE SENZATIE in Bundesliga! Un fotbalist de la Mainz a luat mingea de la mijlocul terenului si a DRIBLAT TOT | VIDEO

Kunde Malong a reusit un gol superb in poarta lui Koln.

Camerunezul Kunde Malong a reusit golul meciului in partida Koln - Mainz. Mijlocasul a luat o actiune pe cont propriu de la mijlocul terenului si a driblat patru jucatori pana sa ajunga in interiorul careului.

What a goal from the Mainz player #Bundesliga pic.twitter.com/VIdRJsZGyk