Pandemia a schimbat complet fotbalul! "Stateam pe banca, aveam masca si nu puteam respira! A inceput sa ma doara capul!" Dezvaluirile unui jucator din Bundesliga

Santiago Ascacibar este unul dintre fotbalistii reveniti pe gazon dupa pandemia de coronavirus.

Mijlocasul Herthei Berlon a jucat 5 minute in victoria din deplasare in fata lui Hoffenheim, 3-0. Argentinianul a oferit detalii despre cum a fost sa se conformeze protocolului extrem pe care Bundesliga l-a impus.

"Am calatorit in doua avioane spre Hoffenheim. A fost prima data cand s-a intamplat ceva de genul acesta. La inceput am vrut sa ma intorc pe teren, dar dupa ce am inceput sa cunosc protocoalele, am fost putin emotionat”, a marturisit jucatorul, citat de Marca.

Ascacibar a oferit si detalii din timpul meciului: "A trebuit sa stau pe banca la inceput si a trebuit sa port masca, nu aveam aer pentru a respira bine. La un moment dat, a inceput sa ma doara capul. Era o persoana care verifica daca foloseam masca si ne-a cerut sa o folosim. Puteam sa o scoatem doar pentru a merge sa facem incalzirea.”

Cu privire la contactul dintre coechipieri, argentinianul a declarat ca a fost surprins de faptul ca nu a putut da mana cu un coleg de echipa. Jucatorii Herthei s-au imbratisat la gol, incalcand protocolul. Ascacibar da vina pe emotii. "Cred ca sunt emotiile momentului. De pe banca am controlat mai mult situatia, dar de pe teren nu iti dai seama."

Fotbalistul de la Hertha Berlin a spus ca nu este usor pentru jucatori sa se adapteze rapid la protocol si sa respecte toate acele indicatii noi. "Cand am intrat pe teren, am avut asa o pofta de a juca, incat nu mi-am amintit nimic. M-am concentrat pe joc, pe a juca mingea. Atunci cand s-a terminat meciul, mi-a revenit in minte protocolul.”