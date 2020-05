Faza GENIALA petrecuta in Bundesliga! A citit "biletul" primit de la un adversar crezand ca sunt instructiuni de la antrenor

Desi sunt obligati sa respecte regulamentul strict facut de liga pentru a se asigura ca sunt in afara pericolului de infectare, fotbalistii nu si-au pierdut simtul umorului.

Andre Silva a fost protagonistul unei faze amuzante in meciul de ieri dintre Frankfurt si Gladbach, incheiat 3-1 pentru oaspeti. Portughezul si-a pacalit adversarul dandu-i un "bilet" lui Embolo pe care l-a pus sa citeasca.

Elvetianul a inceput sa rada instant dupa ce a descoperit ca Silva ii daduse eticheta de la tricoul sau. :)

Andre Silva tricked Breel Embolo into thinking he was giving him a paper with tactical instructions. Instead, it was the tag from his shirt ????pic.twitter.com/FEehOBjcqz