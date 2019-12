Haaland si-a ales viitoarea destinatie! Surpriza totala: unde va juca pustiul minune al Europei dupa ce le-a refuzat pe Bayern sau Real

Pustiul care a impresionat Europa in doar 6 luni si-a ales viitoarea destinatie.

Erling Haaland, atacantul norvegian in varsta de doar 19 ani care a uimit Europa prin evolutiile sale, pare sa isi fi decis viitorul. Potrivit presei germane, Haaland a ajuns la Dortmund imediat dupa ce Salzburg a fost eliminata din UEFA Champions League. Pe aeroport, Haaland a fost asteptat de un oficial al Borussiei care l-a condus la sediul clubului.

Conform jurnalistilor germani, Haaland a fost insotit si de agentul sau Mino Raiola si urmeaza sa semneze un contract valabil pana in 2025 cu Borussia Dortmund. Haaland mai avea contract cu Salzburg pana in 2023 si avea o clauza de reziliere de doar 20 de milioane de euro.

Haaland a fost dorit si de Manchester United, Bayern Munchen sau Real Madrid. Adus in acest an de la Molde, Haaland a devenit rapid un star al echipei si s-a facut remarcat pe intreg continentul: a reusit 29 de goluri in 27 de meciuri.