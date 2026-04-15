Membri ai grupului "Ultrem" din galeria lui Stade de Reims a forțat intrarea în cantonamentul echipei din Ligue 2, după remiza cu Laval (2-2), ocupanta locului al 16-lea în clasament. Cu cagule pe față și înarmați cu arme albe, aceștia au reproșat lipsa de implicare a jucătorilor și staff-ul tehnic, amenințând că vor reveni și le vor aplica corecții corporale, în cazul în care se va rata promovarea în prima divizie.

"Refuzăm să le minimalizăm astfel de evenimente și să riscăm o tragedie"

"Timp de câteva luni, în ciuda disponibilității clubului de a se angaja în dialog, am fost martori la o escaladare a comportamentelor violente și inadecvate. După meciul împotriva lui Laval, s-a depășit o limită. Indivizi, unii mascați și purtând arme improvizate, au intrat în Centrul de Antrenament 'Raymond Kopa' pentru a-i aștepta pe jucători. Sosirea forțelor de ordine a fost necesară pentru a preveni scăparea de sub control a situației. Clubul va iniția proceduri legale pentru a se asigura că astfel de evenimente nu se mai pot întâmpla. Refuzăm să le minimalizăm și să riscăm o tragedie.

Vrem să ne protejăm angajații, jucătorii și clubul nostru de fotbal. Este clar că apelul la calm lansat în decembrie 2025, în urma rănilor grave suferite de un ofițer de poliție, a rămas neascultat. Clubul va continua să își asume o poziție intransigentă împotriva tuturor formelor de violență și își reiterează apelul la calm", a transmis clubul francez.

Retrogradată la finalul sezonului trecut din Ligue 1, trupa de pe Stade "Auguste-Delaune" ocupă poziția a cincea în clasament (48 puncte), după Troyes (58p), Saint-Etienne (57p), Le Mans FC (54p) și Red Star Paris (51p). Fanii par să fi ajuns la capătul răbdării, după ce echipa a fost eliminată din Cupa Franței (1-2 cu Strasbourg) și a câștigat un singur meci în ultimele două luni (2-0 cu Guingamp), în această perioadă înregistrând un șir incredibil de remize (0-0 cu Bastia / 0-0 cu Grenoble / 0-0 cu Amiens / 0-0 cu Montepelier / 1-1 cu Dunkerque / 0-0 cu Boulogne / 2-2 cu Laval) și înfrângeri (1-2 cu Rodez).

Reims a jucat și pierdut două finale de CCE

Stade de Reims este un club înființat în 1931, care a petrecut 40 de sezoane în divizia de elită a fotbalului francez. "Les rouges et blancs" au câștigat șase titluri de campioană în Ligue 1 (1948-1949, 1952-1953, 1954-1955, 1957-1958, 1959-1960, 19611-62), două Cupe ale Franței (1949-1950, 1957-1958), o Cupă a Ligii (1990-1991), o Latin Cup (1953) și patru Trophee des Champions (1955, 1958, 1960, 1966) și a ajuns de două ori în finala Cupei Campionilor Europeni (1955-1956, 3-4 cu Real Madrid / 1958-1959, 0-2 cu Real Madrid).

Echipa evoluează pe Stade "Auguste-Delaune" (21.029 locuri), este antrenată de belgianul Karel Geraerts și are un lot cotat la 93.90 milioane de euro, din care fac parte jucători valoroși, precum Nicolas Pallois, Keito Nakamura, Mohamed Daramy, Sergio Akieme, Patrick Zabi, Abdoul Kone, Martial Tia sau Theo Leoni. Cei mai cunoscuți jucători din istoria clubului sunt Just Fontaine, Albert Batteux, Armand Penverne, Jean Vincent, Lucien Muller, Michel Leblond, Robert Jonquet, Roger Marche, Roger Piantoni și Raymond Kopa.

Foto - Stade de Reims (FB)