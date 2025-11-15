Atmosfera înainte de Bosnia - România devine din ce în ce mai tensionată. Publicația Sportsport.ba a avut o reacție radicală, după un mesaj controversat afișat la Belgrad cu însemnele lui Dinamo București.

Mesajul care a declanșat discordia înainte de Bosnia - România

„Mladic, un erou european / Reducerea musulmanilor la zero” - a fost mesajul de pe bannerul câtorva suporteri ai „câinilor roșii”.

Ratko Mladic a fost un general sârb-bosniac. El a condus armata Republicii Srpska în timpul războiului din Bosnia desfășurat între anii 1992–1995.

Mladic a rămas în istorie drept unul dintre principalii vinovați pentru asediul oraşului Sarajevo şi pentru masacrul de la Srebrenica.

Tribunalul Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie l-a condamnat, în 2017, la închisoare pe viaţă pentru genocid, crime de război şi crime împotriva umanităţii.

Reacția radicală din presa bosniacă

Jurnaliștii din Bosnia au răbufnit din cauza mesajului afișat de suporterii dinamoviști. Publicația citată a transmis: „Românii trebuie interzişi în Zenica după asta!”.

„Statul trebuie să acţioneze, dar nu numai el, ci şi Federaţia de Fotbal a Bosniei şi Herţegovina, care trebuie de urgenţă să ceară agenţiilor de poliţie să interzică accesul suporterilor români în Bosnia şi Herţegovina sau să-i escorteze afară din ţara noastră dacă aceştia au sosit deja.

Dacă ar avea loc vreun incident cu vizitatorii, în cazul în care ar intra cumva pe Bilino Polje, iar ulterior ar exista posibile penalizări pentru echipa noastră naţională, răspunderea va reveni exclusiv Federaţiei şi agenţiilor de securitate ale statului.

Sportsport.ba: „Interdicţia sosirii suporterilor români are mai multă importanţă decât un eventual triumf”

Din cauza celor amintite anterior, nu pot exista scuze. În plus, forul conducător al fotbalului din Bosnia şi Herţegovina trebuie să informeze UEFA şi FIFA despre acest caz.

Interdicţia sosirii suporterilor români la Zenica şi la meci are, în acest moment, mai multă importanţă decât un eventual triumf şi trei puncte.

Caracterul şi imaginea fiecăruia dintre noi sunt mai importante decât orice victorie pe terenul de sport", a notat Sportsport.ba.

Bosnia - România se joacă astăzi, de la ora 21:45

România joacă azi, de la ora 21:45, în deplasare cu Bosnia & Herțegovina, într-un duel uriaș pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Partida are miză directă în Grupa H, acolo unde tricolorii încearcă să prindă locul 2, care duce la baraj în condiții favorabile.

