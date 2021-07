Anunt soc din Argentina! Amenintare cu bomba pe aeroportul de pe care urma sa plece Leo Messi

Sperietura mare trasa de oamenii din Rosario.

Leo Messi s-a intors in orasul sau natal din Argentina, Rosario, dupa ce a reusit sa castige Copa America alaturi de nationala antrenata de Scaloni, insa nu toate au fost precum fotbalistul si-a imaginat, iar acesta a dat de probleme.

Conform Tyc Sports, o amenintare cu bomba a fost data pe aeroportul international din Rosario, insa aceasta s-a dovedit a fi falsa, in cele din urma. Fortele de ordine au evacuat toate persoanele de pe aeroport, ca o masura de precautie, iar dupa ce a fost inspectata zona si totul a fost blocat timp de o ora, intreaga activatate a revenit la normal.

Angajatii aeroportului sustin ca au vazut o persoana cu mai multe valize, iar in momentul in care fortele de ordine l-au intrebat ce transporta, individul respectiv a spus ca are o bomba. Sursa citata adauga ca Messi planuia sa plece inca de ieri din Argentina, insa a decis sa-si prelungeasca sederea in tara natala cu o zi



. Fotbalistul ramas liber de contract de la 1 iulie, dupa ce contractul cu Barcelona i-a expirat, ar urma sa plece in aceasta seara catre Spania, "desi avionul nu are inca un program confirmat".