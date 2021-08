VIDEO Sunt imaginile momentului! Portarul lui Reims și-a dus copilul la finalul meciului pentru a-l poza cu Messi

Kylian Mbappe a fost autorul celor două goluri pe care echipa din capitala Franței le-a înscris. Meciul a fost unul special pentru suporterii lui PSG, deoarece Leo Messi și-a făcut debutul, în minutul 66, când a fost introdus pe teren în locul lui Neymar.

Întreg stadionul i-a cântat numele, inclusiv fanii lui Reims, care și-au arătat încântarea pentru debutul superstarului argentinian în Ligue 1.

La final, același Messi a fost protagonistul unui moment cu adevărat inedit. Portarul lui Reims, Predrag Rajkovic, a mers la argentinian cu copilul său în brațe, pentru a face o poză cu el. Messi l-a luat pe cel mic în brațe și s-a fotografiat cu el, iar imaginile au devenit rapid virale.

