Bucuria a fost la cote înalte în tabăra echipei oaspete, chiar dacă punctul obținut pe Parc des Princes nu a ajutat-o pe Reims să urce foarte mult în clasament. Inclusiv tânărul antrenor belgian William Still s-a bucurat excesiv după fluierul final.

Reims, amendată la fiecare meci pentru că antrenorul nu deține licență PRO!

În dimineața zilei de luni, mai multe publicații importante din străinătate au scris despre situația în care se află tehnicianul echipei de pe ”Auguste Delaune”, care nu deține licență PRO!

Still este înscris la cursuri, dar are nevoie de licență PRO ca să pregătească o echipă din Ligue 1. Pentru asta, Reims este amendată la fiecare meci cu 25.000 de euro, scrie GiveMeSport.

Potrivit sursei citate, reprezentanții clubului nu ar avea o problemă să plătească amenda venită din partea Federației Franceze de Fotbal la fiecare meci, și i-ar fi transmis antrenorului că ”sunt gata să investească în cariera sa cât timp acesta continuă să câștige”.

Will’s unbeaten record as manager Still standing after 12 matches! pic.twitter.com/OQr0NLoelH — Get French Football News (@GFFN) January 29, 2023

Înainte de a prelua Reims din postura de ”principal”, Will Still a activat ca antrenor secund la mai multe echipe din Belgia, printre care și Standard Liege. A fost secundul lui Oscar Garcia la Reims, după care a fost numit la conducerea staff-ului tehnic după ce antrenorul a plecat de la echipă.

William Still are 12 meciuri ca antrenor la Reims și, până acum, nu are nicio înfrângere! Reims a câștigat de șase ori și a obținut șase rezultate de egalitate în Ligue 1. Parcursul remarcabil a dus-o pe Reims pe locul 11 în campionat, cu 26 de puncte, la 11 puncte de zona retrogradabilă.

Belgian cu cetățenie engleză, Still a recunoscut că și-ar dori să antreneze în Anglia: ”Dacă va veni o oportunitate de a mă întoarce în Anglia, bineînțeles că este un vis. Dacă nu, va fi altceva, altundeva”.