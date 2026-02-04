Began, pedepsit pentru vătămare corporală

Răzvan Began, care a jucat la cluburi precum Sepsi, Dinamo, Hermannstadt sau Botoșani și s-a înțeles recent cu Minaur Baia Mare, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală.



Pedeapsa vine la doi ani și jumătate după deschiderea dosarului, în urma unui incident în care portarul a avut o altercație cu un bărbat într-un club din Centrul Vechi al Bucureștiului, pe care l-a lovit cu pumnul și acesta s-a lovit cu capul de asfalt, având nevoie de îngrijiri medicale de durată.



În plus, Began trebuie să va presteze muncă în folosul comunității pentru 120 de zile (Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov sau Primăria Braşov), să achite victimei daune de 30.000 de euro și să plătească în favoarea statului suma de 10.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Decizia Judecătoriei Sectorului 3 din București poate fi atacată de fotbalist cu recurs.



De asemenea, goalkeeperul se va afla sub controlul Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Brașov, printre măsurile ce vor trebui respectate fiind vizitele la date fixe, schimbarea locuinței, anunțarea deplasărilor mai lungi de cinci zile sau schimbarea locului de muncă.



Este dublu câștigător de Cupa României cu Sepsi OSK

Răzvan Began (29 de ani) este născut la Sighetu Marmației și a jucat pentru cluburile CFR Cluj (2015), CSM Sighetu Marmației (2015), Farul Constanța (2016), Luceafărul Oradea (2017), Foresta Suceava (2017-2018), FC Hermannstadt (2018), ACS Poli Timișoara (2019), Daco-Getica București (2019-2020), Dunărea Călărași (2020-2021), Sepsi OSK (2021-2023), FC Botoșani (2023), Dinamo București (2023-2024), Gloria Bistrița (2024-2026) și Minaur Baia Mare (2026-prezent).



Are două selecții pentru naționala U19 a României și în palmaresul său se găsesc Cupa României (2021-2022, 2022-2023) și Supercupa României (2022).

