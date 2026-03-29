Jucătoarea din Ungaria, Panna Udvardy a fost amenințată de o persoană necunoscută pentru a pierde un meci la un turneu WTA din Antalya.

Jucătoarea aflată pe locul 96 în clasamentul WTA a primit mesaje de la un expeditor necunoscut în care familia îi era amenințată cu moartea. Anonimul i-a trimis inclusiv detalii despre familia sa, fotografii cu membrii familiei, dar și o poză cu un pistol.

Din acest motiv, Panna Udvary a pierdut meciul cu ucraineanca Anhelina Kalinina și apoi s-a adresat conducerii WTA, care suspectează că baza de date WTA a fost spartă.

”Persoana mi-a spus că, dacă nu pierd meciul, îmi va răni membrii familiei”, a declarat Udvardy. Jucătoarea de tenis a oferit detalii despre șantajul la care a fost supusă: ”Au spus că știu unde locuiesc membrii familiei mele, ce mașini conduc și că au numerele lor de telefon. Chiar au trimis fotografii cu membrii familiei mele și o poză cu o armă. Sincer, a fost foarte înfricoșător”.

La câteva zile după acest incident, Panna Udvardy a luat o decizie neașteptată și și-a deschis un cont pe platforma Onlyfans, unde le dezvăluie fanilor amănunte din viața sa privată. Udvardy a declarat că a luat această hotărâre pentru a construi o relație mai puternică între ea și fanii săi.

”Viața unui jucător de tenis este intensă și solicitantă, dar înseamnă foarte mult pentru mine să am un loc unde pot fi complet eu însămi. Abia aștept să pot construi relații și mai apropiate cu cei care mă susțin atât pe teren, cât și în afara lui. Ne vedem pe OnlyFans”, a anunțat sportiva pe rețelele sociale.