Paris Saint-Germain s-a „încurcat” în deplasarea cu Reims din etapa a zecea a primei ligi franceze. Campioana Franței nu a reușit să marcheze, asta și după ce în prima repriză a rămas în inferioritate numerică, cu câteva minute înainte de pauză.

Sergio Ramos (36 ani) a văzut cartonașul galben, în urma unui fault făcut în minutul 41, iar apoi a protestat în fața arbitrului, Pierre Gaillouste, care s-a enervat și i-a arătat cartonașul roșu. Fundașul și-a lăsat astfel echipa în inferioritate numerică și a bifat și un record negativ.

Fundașul spaniol a văzut primul său cartonaș roșu în tricoul lui Paris Saint-Germain și cel cu numărul 28 al carierei, fiind jucătorul care a fost eliminat de cele mai multe ori în acest secol.

