Si-a confirmat Neymar relatia cu CEA MAI SEXY ISPITA?! Frumoasa rusoaica a zburat in Paris pentru petrecerea brazilianului! FOTO

Aveces me entra un sentimiento por dentro de necesidad de expresion.. ayer me paso : Amor verdadero: Me miras con ojos abiertos y ves a la vez con cerrados Amor no se va, solo calla, debajo silencio falso. Que hace creer que no esta ya, pero sigue ahi encerrado Removiendome todo por dentro al verte aqui, a mi lado. Me siguen diciendo sin falta Que el amor se cura, pero solo se calla Silencio este, el tiempo se llama Que quita cadenas y cura el alma . Recuerdos son guerra, que hacen pensar , que bueno es malo y duele soñar. Soñar sobre ti, sobre todo lo bueno, Y al despertarse caerme del cielo. Tu tacto grabado se queda conmigo tu cuerpo recuerda el roce del mío lo va recordar para siempre, porque El amor sigue vivo, eternamente. Y el egoismo dañoso rajando el corazón roto, con puntos debajo. Tu cortas por lineas donde cosió El medico “tiempo”, que no me servio. Y cada mañana recién levantada Te tengo en mente, rompiendo mi alma. Y ya me olvido de la realidad, Sin ti no existe, solo falsedad. Y cada amor es consiente de eso Porque cuando sueña se queda con esos, Con esos que ama aun que el tiempo les crea el miedo y rompe por dentro.

