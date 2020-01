BESTIA NEYMAR S-A DEZLANTUIT! Golul MONSTRUOS inscris de atacantul lui PSG din afara careului 

Neymar a dus-o pe PSG in avantaj in meciul cu Lille.

Brazilianul este intr-o forma de zile mari, iar cifrele sale o confirma. Cand nu inscrie, se asigure sa le paseze perfect coechipierilor, iar atunci cand nu ofera assist-uri, isi umileste adversarii cu goluri scoase de pe Play Station.

Neymar a deschis scorul pentru PSG in minutul 28 al meciului cu Lille cu o bijuterie de gol. Brazilianul a primit mingea de la Veratti in fata careului de 16 metri, a preluat balonul si a sutat puternic, trimitand mingea direct in vinclu.

Here is Neymar’s goal with the commentary ???? pic.twitter.com/7siFVjfVJV — Neymar Stuff (@NeymarStuff__) January 26, 2020