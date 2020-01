SPUNETI ca asta nu e MAGIE! :)) Neymar, momente INCREDIBILE pe teren: a pasat cu FUNDUL si a ridicat tot stadionul in picioare

Neymar a revenit la cea mai buna forma si ii incanta pe fanii lui PSG.

Neymar isi surprinde si colegii cu ideile pe care le are in timpul jocului. In partida de Cupa Ligii contra lui Reims, castigata de PSG cu 3-0, Ney a reusit in mai multe randuri sa-si lase masca atat adversarii, cat si coechipierii. A reusit inclusiv o pasa cu fundul, aplaudata de tot stadionul! :)



Neymar with a Duna pass pic.twitter.com/EBdCxNMjmc — Michael Oti Adjei (@OtiAdjei) January 22, 2020

Dupa o vara agitata, in care a fortat plecarea de pe Parc des Princes, Neymar a facut pace cu Parisul si discuta acum prelungirea contractului.