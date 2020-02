Neymar duce o VIATA ROZ! Nu o sa va vina sa credeti cum A APARUT la ultimul meci brazilianul | FOTO SENZATIONAL

Neymar este titluar in meciul PSG - Montpellier.

Neymar a socat pe toata lumea cu noul sau look. Brazilianul si-a facut aparitia la meciul lui Paris Saint-Germain vopsit roz in cap.

Neymar a tinut sa ii aduca un omagiu si lui Kobe Bryant si a venit imbracat intr-un tricou cu numarul 24 si cu numele lui Bryant inscriptionat pe el.

Neymar warmed up in a #Bryant24 jersey ???? pic.twitter.com/nC0PybJJP0

????@PSG_inside pays tribute to #Kobe Bryant before its game. Moving #KobeRIP pic.twitter.com/zOyVHJr2lh