Tuchel, reactie ACIDA la adresa lui Mbappe: "Comportamentul asta nu-l va ajuta sa plece la alt club!" De ce a lipsit antrenorul de la petrecerea lui Neymar

Din articol Petrecere cu dress code organizata de Neymar

Thomas Tuchel a avut un conflict cu Mbappe la ultimul meci de campionat.

Mbappe a fost inlocuit de Tuchel in ultima etapa cu Montpellier si fotbalistul a fost extrem de nemultumit. Cei doi au purtat o discutie la marginea terenului, dar lucrurile pareau destul de tensionate intre cei doi.

"Daca voiam sa fiu politician, lucram in politica. M-am dedicat fotbalului si nu vreau sa am probleme politice pe cap. Stiu ca atunci cand alcatuiesc primul 11 Sarabia, Cavani si Icardi nu sunt multumiti. Eu iau decizii sportive si ei trebuie sa inteleaga. Nu este nimic personal intre mine si Mbappe. Stiu ca nu vrea sa fie inlocuit, este normal, dar vreau sa acord minute si celor care se afla pe banca. Nu cred ca ceea ce a facut sambata il va ajuta pe Mbappe sa se transfere in alta parte. Este jucatorul nostru si are contract.", a spus Tuchel.

Petrecere cu dress code organizata de Neymar

Neymar si-a sarbatorit ziua si a organizat o petrecere cu dress code, unde au fost invitate toate starurile PSG-ului. Tuchel nu s-a aflat printre invitati.

"Imi protejez mereu jucatorii. Cu petrecerea de ieri este un pic mai difiil. Nu pot sa ma gandesc decat la momentul cand vor reveni si va trebui sa-i aliniez. Toata lumea trebuie sa faca un antrenament bun in aceasta dupa amiaza. Nu sunt furios ca nu am mers la petrecere. Trebuie sa fim calmi! A fost alegerea mea, ca antrenor, sa nu merg la petrecerea lui Neymar. A fost cel mai bun lucru pe care l-am putut face.", a mai spus Tuchel.