Pe asta NU ati mai vazut-o! Ce PASA a putut Neymar sa inventeze in ultimul meci! Si-a umilit adversarul

PSG a jucat cu Reims in Cupa Ligii si a castigat cu 3-0.

PSG s-a calificat in finala Cupei Ligii dupa ce a trecut in semifinale de Reims. Marquinhos a deschis scorul in minutul 9 din centrarea perfecta a lui Neymar, iar in minutul 31 Reims si-a dat autogol prin N'Clomande. PSG a inchis tabela in minutul 77 prin Kouassi.

Neymar’s assist on this Marquinhos goal pic.twitter.com/sFtzSPFWp2 — Neymar Stuff (@NeymarStuff__) January 22, 2020

Desi nu a inscris, Neymar a fost unul dintre cei mai buni jucatori de pe teren si a reusit si faza meciului. Brazilianul si-a umilit adversarul dupa ce a dat o pasa cu fundul coechipierilor sai.

So Neymar da Silva Santos Júnior is doing this and you’re telling me John McGinn isn’t having an influence on world football? pic.twitter.com/jM1WcSHS8d — ً ???????? ???????? ???????? (@ln1982) January 22, 2020

In finala Cupei Ligii, PSG va juca cu Olympique Lyon. Finala va avea loc pe 4 aprilie.